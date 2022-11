BDB Cultural organiza festival de rap e repente

Festival de Poesia Cantada BDB – Carlos Drummond de Andrade fica com inscrições abertas até dia 27 e terá premiações em dinheiro

A Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB) informa que estão abertas as inscrições gratuitas para o Festival de Poesia Cantada da BDB Cultural. Prestando uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade, o evento reunirá rappers e repentistas para celebrar o encontro de poesia e música em uma programação que prevê até pagamentos em dinheiro para os selecionados em uma competição on-line.

As informações completas estão disponíveis no site que a BDB Cultural elaborou especialmente para o evento. Lá o público pode baixar o regulamento completo e acessar também o formulário de inscrição. A seleção está aberta até o dia 27 de novembro e a premiação acontecerá em meados de dezembro, conforme agenda detalhada abaixo.

O tema central da premiação será uma homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade. O poeta mineiro nascido há 120 anos foi um dos maiores nomes da literatura brasileira no século 20 e tinha a capacidade de juntar admiradores tanto entre os eruditos da literatura como entre a população em geral.

A obra musical inscrita deverá basear-se em algum poema ou conjunto de poemas de Drummond, mas também serão critérios para a seleção dos finalistas a originalidade e a qualidade técnica de cada artista. Só será possível concorrer com uma única música.

Serão três prêmios, todos eles de R$ 2 mil. O júri oficial escolherá o melhor rap e o melhor repente e haverá também uma premiação do júri popular em que competem as faixas de ambas categorias e que poderão ser ouvidas no mesmo site da seletiva. Às 19h, do dia 16 de dezembro no auditório da BDB, está prevista a premiação assim como uma apresentação com os ganhadores.

“A BDB Cultural espera com o Festival homenagear a estes dois estilos musicais, já que Rap e Repente muito dialogam com a literatura, numa exaltação à poesia cantada, pulsante e perene”, afirma o coordenador-geral da programação da BDB Cultural, Marcos Linhares.

Confira a agenda detalhada do prêmio:

