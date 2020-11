Bazar solidário Cure Biel no Águas Claras Shopping

PUBLICIDADE

O grupo Mães Amigas de Águas Claras um grupo de mulheres que nasceu nas redes sociais em 2012 e organiza mais uma ação solidária na cidade. Até este domingo, em diversos pontos de coleta na cidade e na Asa Sul, é possível doar roupas, acessórios, sapatos, brinquedos novos ou em bom estado de conservação para o bazar em prol da saúde do Biel.

A criança, de apenas sete meses, é portadora de uma doença grave e rara, a Atrofia Muscular Espinhal (AME). Desde o diagnóstico a família busca um milagre na vida do pequeno: conseguir arrecadar os 12 milhões de reais para o medicamento. Para ajudar a arrecadação, nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro, no Águas Claras Shopping, será realizado um bazar com toda a renda revertida para a compra do medicamento, o Zolgensma, que é administrado em dose única e precisa ser tomado até os dois anos de idade para interromper a progressão da doença.

Os pontos de entrega das doações recebidas até do dia 22 de novembro são:

Loja Mamãe Sabe Tudo, na Avenida Araucárias em Águas Claras,

Loja Claudia Santil, na Avenida das Castanheiras, no Edifício Onix,

Loja Rebecca Fernandes, na Avenida Araucárias,

Loja Lepeti Moda Praia, no Águas Claras Shopping no 3º piso

Clean Lavanderia, na Asa Sul – CLS 209, bloco B, loja 23

Quiosque Ilha da Fantasia, no DF Plaza Shopping

Outras informações: Vanessa Castro – (61) 98619-1821