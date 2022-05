Bazar de Comida e Cultura Internacional no dia 28 de maio no MAB

O evento beneficente arrecadará fundos para três instituições de caridade apoiadas pelo GCCM no Distrito Federal: Banho de Bem, Casa da Esperança e Sto. Anibel Maria

35 embaixadas em Brasília estão entre os expositores do Bazar de Comida e Cultura Internacional, que ocupa o os pilotis e hall da recepção do Museu de Arte de Brasília neste sábado, 28/5.

O evento é uma realização do Grupo dos Cônjuges dos Chefes de Missão e promete levar o público em uma viagem pelos cinco continentes por meio dos sabores e do artesanato das diferentes culturas. Os fundos arrecadados no Bazar serão destinados para três instituições beneficentes do Distrito Federal.

Local: Musel de Arte Brasília (MAB)

Data: 28/05/2022

10h – 16h

Entrada franca