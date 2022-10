Batuque Brincante percorre espaços socioculturais do DF

Construído por artistas de origens periféricas, projeto busca promover a aproximação de suas comunidades com as culturas populares e tradicionais brasileiras

Após circular em escolas públicas, encantando estudantes com teatro popular de bonecos e música percussiva afro-brasileira, o projeto Batuque Brincante segue em atividade para ocupar espaços socioculturais do Distrito Federal. De 8 de outubro a 6 de novembro, o projeto realizará quatro tardes de apresentações artísticas, reunindo os grupos Mamulengo Fuzuê e Batuqueiras. O circuito contempla as RAs de Ceilândia, Samambaia, Sol Nascente e Pôr do Sol. A entrada franca e aberta a todos os públicos.

Formado somente por mulheres artistas e percussionistas do DF, o grupo Batuqueiras nasceu em 2014, na cidade de Taguatinga. Rompendo uma pausa breve na carreira, o grupo retorna à cena cultural com o projeto Batuque Brincante. Para fortalecer a iniciativa, as Batuqueiras convida o Mamulengo Fuzuê, companhia taguatinaguense expoente da nova geração do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Dois grupos que há anos vivenciam o universo das culturas populares e tradicionais, em conexão a mestres(as) de tradição oral do DF e de todo o Brasil.

Esta primeira edição do Batuque Brincante conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ao todo, são realizadas 16 apresentações musicais e teatrais nas RAs atendidas. Construído por artistas de origens periféricas, o principal objetivo do projeto é promover a aproximação das comunidades com nossas matrizes culturais afro-indígenas brasileiras, fortalecendo identidades e o sentimento de pertencimento comunitário.