Batalha de Rima ocupará a estação do metrô de Samambaia em grande evento

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, iniciativa pretende executar batalhas de rimas em dois dias, com 32 participantes, garantindo no mínimo 12 vagas para rappers mulheres (Cis e Trans).

Uma edição especial da Batalha do Metrô acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro, a partir das 16h, ao lado da Estação do Metrô de Samambaia, Distrito Federal. Trata-se de batalha de rima que têm movimentado a vida cultural nas cidades do entorno de Brasília. As batalhas contam com ampla repercussão local nas regiões administrativas e periféricas do Distrito Federal e incentivam a participação de rappers e MC’s destas regiões, proporcionando o surgimento de novos artistas. Gratuito. Livre para todos os públicos. Mais informações via Instagram: @batalhadometro. Telefones: Milton Lacerda (61) 98496-5956; Rafael “FB” (61) 98559-2277.

O proponente Milton Lacerda se junta ao organizador da Batalha do Metrô, Rafael “FB” , na realização do projeto que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC/DF. A iniciativa visa atender à demanda de artistas do Rap da região de Samambaia, no sentido de terem oportunidades de se apresentarem em eventos com qualidade técnica, a exemplo da estação de Metrô de Samambaia. A batalha também atende ao público do segmento do Hip Hop na localidade, além de difundir o gênero musical ainda marginalizado na sociedade. O evento busca a expansão da cultura Hip Hop em espaços aonde existe uma grande demanda de artistas neste segmento cultural, valorizando a cultura do Rap como ferramenta propulsora de inclusão social.

Foto: Jefferson Leão

De acordo com Milton Lacerda, a ideia é abrir espaço para novos artistas, contemplando a demanda de um público em situação de vulnerabilidade social. “A batalha visa também contribuir para a promoção e o incentivo à cultura, e à difusão e fruição de atividades que cooperam com o crescimento profissional dos artistas da região de Samambaia, fortalecendo as expressões do Hip Hop no DF”, explica.

Para garantir vaga nesta edição especial da Batalha do Metrô os interessados deverão participar das seletivas em batalhas que já acontecem no DF e entorno até dia 31 de agosto. Serão 08 vagas e cada seletiva terá uma vaga para o evento do dia 2 e 3 de setembro, são elas: Batalha do Passageiro (Recanto das Emas/DF), Paraíso Underground (Planaltina/DF), Confronto da NS (Águas Lindas/GO), Batalha do Terminal CEI (Ceilândia/DF), Batalha 4 Faces (Gama/DF), Batalha da VN (Céu Azul/GO), Fatality Park (Paranoá/DF) e Batalha da Samamba Street (Samambaia/DF). As batalhas têm até dia 31 de agosto para definir o seu representante.

Serão 32 MC’s no total; sendo 8 de Samambaia selecionados pela produção da Batalha do Metrô, 8 selecionados a partir das seletivas e 16 convidades (monas e minas). Os(As) três primeiros(as) colocados(as) do evento receberão: 1º lugar, R$ 350; 2º lugar, R$ 250 e 3º lugar, R$ 150. Para ambas modalidades.

Produção por Analu Rangel, Jefferson Leão, Letícia Lins e Rafael “FB”.

Batalha do Metrô – O evento pretende executar batalhas de rima em 2 dias, com 32 participantes garantindo, no mínimo, 12 vagas para rappers mulheres (Cis e Trans), com seleção de 8 MC’s em batalhas de rima que já acontecem no DF e entorno, seleção de 8 MC’s de Samambaia realizada por curador, e premiação em dinheiro e troféu para os/as melhores colocados/as, com show de encerramento e com a participação de intérprete de LIBRAS (língua brasileira de sinais) durante as apresentações.

Serviço: Batalha de Rima acontecerá na estação do metrô de Samambaia

Evento: Batalha do Metrô

Local: Ao lado da Estação do Metrô de Samambaia

Dias : 2 e 3 de setembro

Horário: Sempre a partir das 16h

Gratuito