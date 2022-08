Barretos busca apagar ‘Woodstock caipira’ e reestiliza área de camping

O camping do Parque do Peão deverá ser transformado em um ambiente mais tranquilo e voltado para as famílias na edição deste ano

Local que se notabilizou por abrigar uma celebração à parte dentro da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, o camping do Parque do Peão deverá ser transformado em um ambiente mais tranquilo e voltado para as famílias na edição deste ano. Pelo menos essa é a intenção das mudanças feitas pelos organizadores. O lugar foi reestilizado para deixar de ser uma espécie de "Woodstock caipira" dentro do evento em Barretos (a 423 km de São Paulo). Até 2019, último ano da edição presencial do evento, interrompido nos dois anos seguintes devido à pandemia, havia dois espaços para acampar, um vizinho ao outro, dentro do recinto projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012). Um era chamado de camping dos "casados", e tradicionalmente, é mais tranquilo. O outro, destinado aos "solteiros", tinha clima de festa 24 horas por dia -era comum a presença de strippers, bebidas, drogas, festas e música em alto volume. Caçambas ainda eram convertidas em piscinas ou num enorme cooler para armazenar bebidas. Agora, o espaço foi unificado, ganhou o nome de "camping família" e terá shows especiais na festa deste ano, em sua 65ª edição. Preparado para abrigar 15 mil pessoas, o local cobra R$ 950 por hóspede do dia 18 ao 21, além de R$ 300 por veículo. O preço é o mesmo para quem ficar na área de 25 a 28, quando acontece o Barretos International Rodeo. Para quem quiser ficar hospedado os 11 dias, o preço é de R$ 1.150 (mais R$ 410 do veículo). "Agora é um camping único e haverá a oportunidade de, num palco, o visitante ver várias duplas, alguns artistas do cenário nacional, que passarão ali de surpresa. Proposta é que o camping seja diferente de qualquer outra hospedagem, pensamos na qualidade da entrega que vou dar", disse Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação que organiza a festa desde 1956. Não há divisão de lotes, quem chegar primeiro pega os melhores espaços. O local é gramado e tem banheiros com chuveiro, iluminação, pia e pontos de energia. O camping surgiu como uma alternativa para atender a demanda do evento, já que a cidade tem cerca de 3.000 leitos de hotel, frente a um público estimado de 900 mil pessoas. Hóspedes frequentes do local, os amigos Claudio Oliveira e João Carlos Santana, de São José do Rio Preto, disseram que já perceberam uma mudança na área na última vez em que lá estiveram. "Gosto de bagunça, mas às vezes tinha exagero de alguns, principalmente com mulheres. Na última vez estava mais controlado", disse Oliveira. Santana afirmou que a maior dificuldade era conseguir dormir. "À noite, era festa sem parar e, quando amanhecia, outras estavam começando." Testes para mudanças no espaço já vinham sendo feitos nos últimos anos. Em 2014, Cristiano Araújo fez um show surpresa no local, só para os hóspedes, e nas últimas edições da festa houve mais fiscalização. Muzetti, que também preside a CNAR (Confederação Nacional de Rodeio), disse que todos os eventos sertanejos em 2022 ficaram acima das expectativas e que há demanda das pessoas por entretenimento. "Falo toda semana com quem produz eventos e todos estão encantados com os resultados. Se a pessoa não consegue ir nos quatro dias de um evento, ela prioriza um, mas vai." A Festa do Peão de Barretos acontecerá entre os dias 18 e 28 com mais de cem shows em cinco palcos. Entre as atrações confirmadas estão Pedro Sampaio, Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Ícaro & Gilmar e Alok. Os ingressos antecipados custam de R$ 30 a R$ 260. Em camarotes open bar, o preço chega a R$ 2.990.