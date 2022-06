Bandas de Brasília e chope do Iron Maiden são atrações de feira de cervejas artesanais

Beba do Quadrado acontece neste fim de semana no varandão do Pátio Brasil

Brasília sempre foi o celeiro para novas bandas. Conhecida como a capital do rock, a cidade revelou para o restante do país nomes como Capital Inicial, Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude e Aborto Elétrico. E o tão aclamado estilo musical será destaque da programação da feira de cervejas artesanais Beba do Quadrado, que acontece entre os dias 10 e 12 de junho no varandão do Pátio Brasil. A entrada é gratuita.

As bandas Forasteiros, com rock acústico, e a Banda Quadra, com rock dos anos 90, promovem o som da sexta. No sábado, os Bleyvs (blues e rock clássico), Banda Magnata (rock nacional), Pretty Fly (rock anos 90 e 2000) e Izzy Rock (classic rock) se apresentam ao vivo ao longo do dia. Já no domingo, a música fica por conta do LINE (rock acústico), Renato Miranda & Magnata e VEDA (rock clássico, love metal e hard rock).

Dentre as mais de 90 torneiras de chope, o evento recebe a cerveja da banda Iron Maiden, a Troper Brasil, da marca Broderbrown. O rótulo foi criado por irmãos paranaenses e chegou a ganhar festivais cervejeiros na Inglaterra. E foi lá que o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, mostrou interesse em uma parceria. Desta, surgiu a Trooper Brasil, que leva o nome da Bodebrown e da Maiden Beer, cervejaria da banda de heavy metal.

Outras marcas participam do Beba do Quadrado: Bezy, Dourado, Ayres, Cruls, Corina, BrotherBrew, Julius, Kombeer, Quatro Poderes, Máfia Beer, Madstein, Campinas, Gont’s, Valkirja, Jaime, Molinarius, Three Monkeys, BodeBrown e Holy Cow. Além do mais, para acompanhar seu chope, o Don Vitório BBQ traz diversas opções de churrasco para o público se deliciar durante os três dias de evento.

Confira a programação:

Sexta, 10/06

18h – Banda Quadra

19h – Forasteiros

Sábado, 11/06

13h – Bleyvs

14h30h – Banda Magnata

17h – Pretty Fly

19h30 – Izzy Rock

Domingo, 12/06

14h – LINE

15h – Renato Miranda & Magnata

17h – LINE

19h – VEDA

Sobre o evento

O Beba Do Quadrado se tornou um símbolo de Brasília, sendo tombado como Patrimônio Cultural da cidade. O festival é conhecido por valorizar as produções de cervejas artesanais, artistas e a gastronomia local, além de reunir cultura, lazer e artesanato em tradicionais pontos da cidade. A cerveja, a carne e a música do evento são inteiramente brasilienses.

Beba do Quadrado

Dia: 10, 11 e 12 de junho

Horário: 12h às 22h

Local: varandão do shopping Pátio Brasil

Entrada: Gratuita

Informações: @bebadoquadrado