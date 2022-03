Banda Rock Beats está de volta à Brasília

Com shows presenciais, o grupo se apresenta neste fim de semana, com as melhores músicas do pop rock nacional e internacional

A banda que conquistou o Brasil com as suas lives incríveis está de volta aos palcos de Brasília. Após 2 anos sem tocar em casa, a Rock Beats será a atração no próximo sábado (12/03) do Rock in Quadradim que promete agitar a cidade. Se você ainda não curtiu o show de perto, essa será uma oportunidade imperdível para iniciar o ano de 2022 com as melhores músicas do pop rock nacional e internacional.

A banda Rock Beats, formada pela vocalista Daniela Firme, o guitarrista Bruno Albuquerque, o baixista Alexandre Macarrão e o baterista Kaka Barros, iniciou o ano de 2020 como uma das bandas mais reconhecidas no gênero pop rock de Brasília para, durante a pandemia, transformar-se no mais novo fenômeno do pop rock brasileiro. Consolidada no mercado brasiliense há mais de 16 anos, conquistou milhares de seguidores em todos os cantos do país, arrastando um grande e fiel público nas lives que vem produzindo.

2020 e 2021 foram anos bem atípicos e a banda precisou se reinventar para continuar atuando junto ao público. Para isso, passou a produzir lives de alcance nacional, conquistando projeção em todo o Brasil e atraindo, diariamente, mais admiradores ao redor do Globo. Até o momento, em janeiro de 2022, já soma 30 lives, 113 mil inscritos no canal do Youtube, ultrapassando a marca de 26,3 milhões de visualizações, e 51 mil inscritos no Instagram. A banda teve a honra de figurar por 11 vezes nos Trending Topics do YouTube (playlist Em Alta), superando até mesmo números de artistas renomados do mainstream.

Outra realização importante para a banda foi o programa Toca Brasília, em homenagem ao Dia Mundial do Rock, produzido pela Rock Beats e transmitido pela Rede Globo. Com um repertório pra lá de especial, escolhido para agradar a todas as idades, teve nomes como Capital Inicial, Guns N’ Roses, Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Raimundos e Queen, além da música autoral “Tudo Certo, Tudo Errado”. Além disso, contou com a participação de artistas de renome no cenário nacional, como Dinho Ouro Preto, Milton Guedes, Digão, Carmem Manfredini e João Barone. O conteúdo está disponível integralmente na Globoplay, inclusive com conteúdo exclusivos para a plataforma, com alcance internacional.

Em setembro de 2021, com o intuito de estar próximo de seu novo público e conquistar cada vez mais espaço no cenário musical, a banda Rock Beats iniciou a sua primeira turnê nacional, estreando essa nova fase em Belo Horizonte, no teatro SESIMINAS, com um show para mais de 300 pessoas (lotação máxima para este período pandêmico), com produção própria e que arrancou elogios de todos os presentes.

Ainda no mesmo mês, a banda fez escala em Vitória/ES, convidada para ser a banda principal da inauguração do empreendimento imobiliário Honfleur Maison.

Em outubro, a turnê chegou aos palcos dos teatros Gamaro, em São Paulo, e Bom Jesus, em Curitiba, para levar o melhor do pop rock nacional e internacional, em formato acústico, a centenas de espectadores ávidos por boa música, repetindo o seu sucesso de estreia.

A banda também retornou aos eventos sociais com shows nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Em dezembro de 2021, Daniela Firme teve a honra de receber do Governo do Distrito Federal a Medalha Mérito GDF-Economia, mais alta condecoração da Secretaria de Estado de Economia do DF, que é concedida como reconhecimento à sociedade civil e servidores por seus méritos e excepcionais serviços prestados para o desenvolvimento e fortalecimento da economia do Distrito Federal e entorno.

É obrigatório apresentar comprovação de vacina.

Serviço

Abertura da casa: a partir das 20h – sujeito a lotação da casa

Data: 12/03/22 (apresentação única)

Local: Quadradim Bar – SIG Quadra 03 – Brasília – DF

Ingressos antecipados: https://found.ee/RockBeatsEmBSB