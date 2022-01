Banda Rock Beats está de volta à Brasília com show presencial no próximo sábado (15/01)

A banda que conquistou o Brasil com as suas lives incríveis está de volta aos palcos de Brasília. Após 2 anos sem tocar em casa, a Rock Beats será a atração do Rock in Quadradim que promete agitar a cidade.

A banda Rock Beats, formada pela vocalista Daniela Firme, o guitarrista Bruno Albuquerque, o baixista Alexandre Macarrão e o baterista Kaka Barros, iniciou o ano de 2020 como uma das bandas mais reconhecidas no gênero pop rock de Brasília para, durante a pandemia, transformar-se no mais novo fenômeno do pop rock brasileiro.

Consolidada no mercado brasiliense há mais de 16 anos, conquistou milhares de seguidores em todos os cantos do país, arrastando um grande e fiel público nas lives que vem produzindo.

Outra realização importante para a banda foi o programa Toca Brasília, em homenagem ao Dia Mundial do Rock, produzido pela Rock Beats e transmitido pela Rede Globo. Com um repertório pra lá de especial, escolhido para agradar a todas as idades, teve nomes como Capital Inicial, Guns N’ Roses, Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Raimundos e Queen, além da música autoral “Tudo Certo, Tudo Errado”.

Além disso, contou com a participação de artistas de renome no cenário nacional, como Dinho Ouro Preto, Milton Guedes, Digão, Carmem Manfredini e João Barone. O conteúdo está disponível integralmente na Globoplay, inclusive com conteúdos exclusivos para a plataforma, com alcance internacional.

Serviço:

Abertura da casa: a partir das 20h

Data: 15/01/22 (apresentação única)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Quadradim Bar – SIG Quadra 03 – Brasília – DF

Ingressos antecipados: https://found.ee/rock-in-quadradim

É obrigatório apresentar comprovação de vacina