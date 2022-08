Banda Rastapé em Brasília com a participação de Mariana Aydar

No repertório da banda Rastapé hits como: “Colo de Menina” , “Um Anjo do Céu”, “Bicho do Mato”

A banda Rastapé se apresenta no próximo dia 20 de agosto em Brasília, no 18º Arraiá Cultural do Sinpro, com a participação da cantora Mariana Aydar, uma paulista que se destaca há mais de quinze anos cantando forró. Entre seus sucessos, podemos destacar neste show “Te faço um cafuné”, Preciso do teu sorriso” , “Gostoso demais” , “Feira de Mangaio entre outras .No repertório da banda Rastapé hits como: “Colo de Menina” , “Um Anjo do Céu”, “Bicho do Mato” e sua nova faixa de trabalho lançada recentemente a música “Minha Felicidade” em ritmo de xote.

“É motivo de muito orgulho para nós ter a participação da grande cantora e amiga Mariana Aydar em nosso show em Brasília. Vamos juntos, fazer uma grande festa do forró”. Finaliza Jorge filho.

Vale conferir!

O evento

O Sindicato dos Professores (Sinpro/DF) realiza no sábado (20), a partir das 19h, o seu tradicional Arraiá. A retomada da festividade, após o período de pandemia traz uma programação variada de música, dança, brincadeiras e comidas típicas, aberta ao público. A Mestra Martinha do Coco e o grupo Rastapé, com participação especial de Mariana Aydar, vão trazer o contagiante ritmo da região Nordeste do Brasil. O evento vai acontecer na Chácara do Professor, localizada em Brazlândia.

18º Arraiá Cultural do Sinpro

Data: 20 de agosto de 2022

Local: Chácara do Sinpro – Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 02, S/n – Lote 125 – Brazlândia,

Brasília – DF

Sistema de sonorização Marc Sistems

Entrada Gratuita