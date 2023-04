Banda Protofonia se apresenta em Sobradinho nesta terça (4)

Trio está lançando o álbum “Terceiro”

O trio instrumental Protofonia se apresenta no Teatro de Sobradinho nesta terça-feira (4), a partir das 21h. A entrada é gratuita.

A banda Protofonia nasceu em 2008. Recentemente, lançou o disco “Terceiro”, com composições que mantêm o constante desenvolvimento dos elementos brasileiros, roqueiros e progressivos. A ousadia eletroacústica está mais presente, com brincadeiras vocais e sempre ampliando a pesquisa na música livre.

A produção musical do novo vinil conta mais uma vez com o baixista, cantor e compositor Pedro Baldanza “Pedrão”, conhecido pela vasta experiência em trabalhos de estúdio com artistas renomados como Elis Regina, Taiguara, Raul seixas, Ney Matogrosso, Gal Costa, Lincoln Olivetti , Perfume Azul do Sol entre tantos outros, além de manter ativa até hoje a banda Som Nosso de Cada Dia.

Ainda no mês de abril serão divulgadas duas faixas em vídeo dos shows. As apresentações também serão transmitidas pelo Youtube, no canal do grupo.

Serviço

Protofonia em Sobradinho – Abril 2023

Dia 04 de abril – Terça

Teatro de Sobradinho (quadra 12, Sobradinho I)

21h

Entrada Franca e Livre

Instagram: @protofonia_trio