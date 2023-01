Banda Ozêntas apresenta o show ‘Geleia Geral’ no Feitiço das Artes

O objetivo da banda é tocar o coração do público através das canções que remetem às boas memórias afetivas, com um repertório especial

A banda Ozêntas apresenta, nesta sexta-feira (13), o show ‘Geleia Geral’ no Feitiço das Artes (306 Norte). A festa começa a partir das 20h30.

O objetivo da banda é “tocar o coração do público através das canções que remetem às boas memórias afetivas”. Para isso, Beto Peres (guitarra), Alan Dieggo (bateria), André Benedetti (contrabaixo), Fernando Palau (teclado) e André Gomyde (vocal) prepararam um repertório variado, com canções de diversos ícones da MPB repaginadas pelos arranjos próprios do grupo.

Assim, o público do Feitiço das Artes vai ouvir, nesta noite, Milton Nascimento Ney Matogrosso, Djavan, Simone, Gilberto Gil, Flávio Venturini… Para tornar a sexta-feira aidna mais especial, a banda Ozêntas recebe as participações especiais do saxofonista Fernando Machado e da cantora Fabiana Oliveira, participante do The Voice Brasil.

Serviço

Show Geleia Geral – Banda Ozêntas

Sexta-feira, 13 de janeiro

A partir das 20h30

Feitiço das Artes, 306 Norte

Couvert: R$ 30

Classificação indicativa: livre