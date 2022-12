Banda Mirante se apresenta no Velvet Pub

A banda brasiliense é uma das atrações do evento multicultural, que desembarca no Velvet Pub, dia 10 de dezembro. Caos Lúdico, Dennehy, Koppa e o DJ Razec compõem a programação musical da noite

O rock alternativo da Banda Mirante marca presença no palco do Velvet Pub, no próximo dia 10 (sábado). A banda brasiliense esbanja autenticidade nos palcos, com Bruna Torre (vocal), Khalil Lessa (vocal e guitarra), Geo Lima (guitarra), Pedro Rabelo (baixo) e Regnaldo Neto (bateria). O show da banda Mirante compõe a programação do evento Setor Sonoro, que reúne ainda, bandas de peso de Brasília, entre elas, Caos Lúdico, Dennehy e Banda Koppa. O DJ Razec é o encarregado pela animação nos intervalos dos shows.

Com direção artística de Bruno Wambier, produtor musical e tecladista da Banda Natiruts, a Mirante chama atenção do público com músicas potentes e bem trabalhadas, ao apresentar um “crossover do rock” com elementos de brasilidade, encantando a crítica especializada e a fanbase que cresce de maneira constante.

O repertório da Banda Mirante é composto por sucessos autorais, como “Pequena”, “Flor”, “Se eu Pudesse” e “Dança”. Já no time dos covers, o grupo musical apresenta releituras de Adele, Tiago Iorc, Marcelo Camelo, Pitty, entre outros.

Serviço

Banda Mirante

Velvet Pub – 102 Norte, Brasília-DF

Data: 10 de dezembro, sábado, 20h

Ingressos antecipados a R$ 20 reais (na hora, R$ 30)