Baile funk, sertanejo e pagode agitam o fim de semana do Fora do Eixo

Artistas consagrados de Brasília como Zé Felipe e Miguel se apresentam na casa

As casas do Fora do Eixo prometem esquentar a noite dos brasilienses com shows de artistas consagrados de Brasília e fora da capital, como a dupla Zé Felipe e Miguel , o paulista Dj Arana e o grupo de pagode Doze por Oito. As apresentações acontecem no Complexo, localizado no SAAN, e no recém-inaugurado Fora do Eixo Lounge, no SIG e no Bar Fora do Eixo no Sudoeste.

No Complexo Fora do Eixo, no SAAN, as festas começam na quinta (14) mais animada de Brasília. A 5ª Marcha dessa vez comemora o aniversário do Dj Hugo Drop. A partir de 20h começa um duelo de Dj’s. A programação conta com Hugo Drop x Dj A, Caio Hot x Sex Gang, OGL x Underluv, Arthur Campos x Sidharta, Japa x MJay e Dj Kaca.

Começando o fim de semana da melhor forma, na sexta (15), a partir de 20h, quem comanda o baile funk é o paulista Dj Arana, a noite ainda conta com Dj Mandrake, Bruna Larcost, PH, Kaca, K2 e Sidharta. No sábado (16) quem agita a festa é o grupo Nossa Galera, Gabriel Corrêa, Pepe, Nyka, Kaca e Thiago May. Para finalizar em grande estilo, no domingo (3), o espaço recebe Danilo Lira, Simples Tok e Kacá. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Furando a Fila.

Já no Fora do Eixo Lounge, no SIG, a programação começa na quinta. As apresentações ficam por conta da Banda Três Quatro e o Dj RSKY . A sexta começa animada, às 19h30, com Pepe; e, às 21h, com o grupo de pagode Doze Por Oito. O DJ A assume a discotecagem às 23h.

Para quem curte um bom samba acompanhado daquela deliciosa feijoada, então o sábado é o dia certo. Às 14h30, Ed Bittencourt sobe ao palco com músicas que prometem agitar o lugar. Logo em seguida, a partir das 21h, a dupla sertaneja Zé Felipe e Miguel apresenta grandes sucessos. Para fechar a noite, às 0h, é a vez do DJ A embalar a pista. No domingo, para finalizar a semana, o Lounge recebe o Grupo Na Medida, a partir das 18h, e Thiago May, às 20h, o grupo Nossa Galera chega às 21h com um pagodinho sensacional, e pra fechar com chave de ouro DJ RSKY se apresenta.

No Bar Fora do Eixo, no Sudoeste. A programação começa na quinta, quem comanda a noite é Sérgio Lass. O pagode do Mistura 61 é quem anima o início do final de semana e esquenta a sexta, às 19h. No sábado, às 14h, Nego Regis é quem se apresenta. A partir das 19h, o Grupo Moleque chega com um pagode de muita qualidade. E deixar o domingão ainda mais animado, às 17h, o grupo na Gandaia sobe ao palco para encerrar a programação.

Confira agora a programação:

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Quinta (14/07): Hugo Drop x DJ A, Caio Hot x Sex Gang, OGL x Underluv, Artur Campos x Sidharta, DJ Japa x MJAY e Kaca.

Sexta (15/07): DJ Arana (SP), DJ Mandrake, Bruna Larcost, PH, K2, Sidharta e Kaca

Sábado (16/07): Nossa Galera, Gabriel Corrêa, Kaca, Pepe, Nyka e Thiago May

Domingo (17/07): Danilo Lira, Simples Tok e Kacá.

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Quinta-feira (14/07): Banda Três Quatro e DJ RSKY

Sexta-feira (15/07): Doze Por Oito, DJ A e Pepe

Sábado (16/07): Ed Bittencourt, Zé Felipe e Miguel e Rsky

Domingo (17/07): Grupo na Medida, Nossa Galera, Thiago May e DJ RSKY

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Quinta (14/07): Cantor Sérgio Lass [Sertanejo]

Sexta (15/07): Mistura 61

Sábado (16/07): Nego Regis, Grupo Moleque Domingo (17/07): Na Gandaia [Pagode / Axé]

Complexo Fora do Eixo

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Valor: a partir de R$ 20 meia-entrada (valores sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Classificação: 18 anos

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: Quinta e sexta a partir das 19h; Sábado e domingo, a partir das 15h.

Instagram: @foradoeixolounge

Couvert

Terça-Feira – R$10,00

Quarta-Feira – Sem cobrança e happy hour a noite toda

Quinta a Domingo – R$20,00

*Exceto sábado de 12h às 15h

Fora do Eixo – Sudoeste

Endereço: CLSW 105, Loja 122, Sudoeste

Horário de funcionamento: Quarta e quinta, das 16h às 2h; Sexta, de 15h às 2h; Sábado, das 12h às 2h; Domingo, de 15h às 00h.

Instagram: @foradoeixosudoeste

Valor: cobrança de couvert artístico, no valor de R$ 10, de sexta a domingo