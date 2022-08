Baião de 2 realiza circulação musical na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Com o propósito de incluir socialmente essa faixa populacional, no mercado cultural, serão oferecidas apresentações em escolas públicas de diversas RAs do DF

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada entre 21 e 27 de agosto, visa combater o preconceito e a discriminação, além de promover a conscientização da sociedade sobre a necessidade de inclusão social dessa população. Desde 1963, a campanha, criada pela Federação Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), acontece anualmente.

Em 2022, para comemorar a data, a banda Baião de 2, formada por oito alunos da APAE, preparou uma programação especial que irá percorrer diversas Regiões Administrativas do DF, em um projeto de circulação inclusiva para estudantes da rede pública.

Nos dias 16, 18 e 23 de agosto, as apresentações acontecem, pela manhã, às 10h, e durante a tarde, às 14h, na Escola Mestre Darmas (Planaltina), no CEM 14 (Ceilândia) e na Escola Parque da Natureza (Brazlândia), respectivamente. Seguindo o mote Banda Baião de 2, Um Show de Inclusão, o grupo apresenta um repertório que passeia por músicas de Gilberto Gil, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Marisa Monte, Zé Ramalho e outros artistas consagrados na música brasileira.

O projeto, que tem realização da Beco da Coruja Produções, da própria Baião de 2, e que conta com recursos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, obtidos por meio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura do DF), nasceu em 2011 por uma iniciativa de músicos e professores da APAE. Entre os objetivos da circulação está o de difundir o trabalho musical que contempla jovens, adultos e idosos com deficiências intelectual e múltipla.

“Como idealizador desse projeto, eu sempre fui muito sonhador, e sonhei que pudesse levar um pouco de sentimento, amor e alegria para o pessoal da banda. E isso com muito compromisso, trabalho e muitas dificuldades. Cada uma dessas dificuldades nos fez crescer muito. Em todo esse percurso o que percebi é que aprendi e recebi muito mais do que dei e ensinei”, comemora Cláudio Bello, Diretor Musical da banda.

Banda Baião de 2. Foto: Divulgação

Música como porta para o mercado de trabalho

O propósito da formação da banda da APAE, idealizada pelos arte-educadores Kaká Taciano e Flávio Leão, é justamente incluir esses aprendizes com deficiência intelectual no mercado de trabalho, seja por meio de shows, oficinas ou participações especiais do próprio alunado. Outro ponto, tão importante quanto, são as evidentes vantagens da utilização de processos e ferramentas musicais como caminho terapêutico para a transformação da realidade de pessoas com deficiência.

“A importância de colocar esses indivíduos na cena artística reside no fato de que são vistos pelo público com outros olhos. Ou seja, deixarão de ser vistos somente como pessoas com deficiência e passarão a ser vistos como artistas. Isso contribui fortemente para desmistificar suas capacidades. Então, em nossa linha de atuação, quando tratamos de inclusão, não queremos propor trabalhos segregados, voltados especificamente para essas pessoas. Propomos atividades em que as pessoas com e sem deficiência compartilhem os mesmos lugares, tempos e oportunidades. O mesmo deveria acontecer para sua integração ao mundo profissional”, elucida Flávio.

Cássia Lemes, produtora executiva do projeto, explica ainda que “com esse tipo de trabalho inclusivo, o projeto consegue quebrar barreiras sociais encontradas pela comunidade com deficiência, por meio de sua inclusão sob diversas perspectivas, sejam artísticas, mercadológicas ou terapêuticas”.

Acessibilidade e inclusão

As apresentações do Um Show de Inclusão são abertas a todo o público pelas redes sociais, promovem entretenimento de qualidade e representam uma oportunidade de quebrar barreiras atitudinais e de preconceitos. Além disso, o fato de ocorrerem em escolas públicas amplia o potencial de alcance, já que as próprias crianças podem ser agentes transformadores e replicadores dessas ações.

A iniciativa está alinhada com a perspectiva de que a música pode ser um poderoso instrumento de transformação social e desenvolvimento intelectual, não só de pessoas com necessidades especiais, mas de toda a comunidade escolar e da população como um todo

“Inclusão pela música, fazemos todos os dias e a toda hora. Não fazemos de fora para dentro, mas de dentro para fora”, destaca Kaká.

Serviço: Circulação Banda Baião de 2

Horário: manhã (10h) e tarde (14h)

Programação:

16/08 – Escola Mestre Darmas (Planaltina)

18/08 – no CEM 14 (Ceilândia)

23/08 – Escola Parque da Natureza (Brazlândia)

Transmissão no Instagram