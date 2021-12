Autos de natal marcam programação de fim de ano e têm entrada gratuita

Quatro apresentações da Cia. Teatral Mapati mostram a clássica história do nascimento do filho de Deus com elementos da atualidade

Para celebrar o Natal de 2021, a Cia. Teatral Mapati preparou uma programação com autos natalinos neste fim de ano. As apresentações são nesta sexta (17 de dezembro), às 20h, e sábado (18 de dezembro), às 20h, no Teatro Mapati (707 Norte, Bloco K). No dia 20, o auto é apresentado no Complexo Cultural de Planaltina (Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo, Via WL 2, Lote 2), às 20h, e no dia 25 no Natal Iluminado, na Praça do Cruzeiro (Eixo Monumental), às 19h. Para todas as sessões, a entrada é gratuita e é exigido o passaporte de vacinação contra a Covid-19.

Diferentemente dos autos de Natal convencionais, a versão criada pela Cia. Teatral Mapati traz para os dias de hoje a história do nascimento do filho de Deus. A montagem mistura o tom épico da história bíblica com elementos da atualidade e uma trilha sonora composta especialmente para o espetáculo.

O texto é voltado para toda a família e mescla elementos teatrais e circenses. “A magia está na história da menina que recebe uma missão divina e precisa se livrar de poderosos manipuladores, que lembram um pouco líderes extremistas do mundo atual. Tudo isso para conceber o filho que tem a missão de promover o equilíbrio”, detalha a diretora da companhia teatral, Tereza Padilha.

30 anos de história

Com a série de autos de Natal, a Cia. Teatral Mapati e o Teatro Mapati comemoram seu aniversário de 30 anos. Nestas três décadas, o grupo foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pelo Governo do Distrito Federal (2001), Prêmio Carlos Gomes (2003), Prêmio Itaú Unicef (2009) e o Prêmio de Teatro Myriam Muniz – Funarte (2009).

Serviço

Autos de Natal da Cia Mapati

17 de dezembro, às 20h, no Teatro Mapati (707 Norte, Bloco K)

18 de dezembro, às 20h, no Teatro Mapati (707 Norte, Bloco K)

20 de dezembro, às 20h, no Complexo Cultural Planaltina (Av. Uberdan Cardoso, Setor Administrativo, Via WL 02, Lote 2)

25 de dezembro, às 19h, no Natal Iluminado (Praça do Cruzeiro, Eixo Monumental)

Entrada gratuita para todas as apresentações

Exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19

Classificação indicativa: todas as idades

Informações: (61) 9119-2882