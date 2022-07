Aurraiá: Pet Shop Gaia promove festa junina para pets

As famílias e os pets vão poder aproveitar as comidas e as brincadeiras típicas do período mais aguardado do ano

Quando chega essa época do ano o pensamento é somente um: festa junina! Comidas e brincadeiras típicas para reunir a família toda e os pets não poderiam ficar de fora. Por isso, a Gaia Medicina Veterinária Integrativa e Pet Shop, localizada na 215 Norte, vai promover no próximo sábado (09), das 10h às 14h, um aurraiá para os bichinhos. A médica veterinária à frente da Gaia, Joana Barros, explica que a intenção do evento é reunir os clientes e colaboradores para uma manhã agradável com toda a família incluindo os pets. “A ideia do aurraiá é a gente fazer uma interação mesmo, sabe? Momentos tão bacanas como esses que foram tirados de nós no período de pandemia, então a ideia é que a gente se divirta”, afirmou Joana. Durante o evento, haverá um Concurso de Fantasia “Rei e Rainha do pulmãozinho” com uma cesta recheada de brindes como premiação. “Normalmente nas festas juninas são escolhidos os reis e rainhas do milho, mas como a nossa festa é voltada para os animaizinhos, vamos escolher os reis do pulmãozinho que é o nosso petisco mais amado por eles”, explica Joana sobre a escolha dos agraciados ser referente ao petisco de pulmão de porco desidratado. A Trupe das Patas também participará do café da manhã e vai distribuir fantasias para os pets que estiverem sem o look completo. Adoção CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A manhã do próximo sábado (09) também vai ser o momento ideal para quem quer sair de lá com mais um integrante da família. A Adoce uma Vida vai promover uma feira de adoção de cães e gatos no espaço.