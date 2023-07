Atom Pink Floyd apresenta turnê ‘Eclipse’ em agosto

Banda mineira chega à capital federal em megashow da turnê no dia 12 de agosto, sábado, às 21h, na Cocha Acústica (SCEN)

Em 2023, a banda ATOM Pink Floyd convida os fãs para uma experiência única: a turnê “Eclipse”, uma celebração ao 50º aniversário do icônico álbum “The Dark Side of The Moon”. Após passar por vários cantos do País, a banda mineira chega à capital federal em megashow da turnê no dia 12 de agosto, sábado, às 21h, na Cocha Acústica (SCEN).

Nove talentosos músicos se unem em um palco iluminado por uma estrutura de iluminação cênica sofisticada, harmonizando-se perfeitamente com as projeções de vídeos feitas exclusivamente para esta turnê. “Todos os elementos foram meticulosamente planejados para criar um tributo digno de um dos maiores marcos da história da música”, afirma o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães.

A turnê “Eclipse” proporciona uma viagem pela extensa trajetória do Pink Floyd, com foco especial na magia e transcendência do “The Dark Side of The Moon”. As performances trazem à vida peças-primas repletas de arte, musicalidade, sensibilidade, poesia social e introspecção.

“Com a turnê ‘Eclipse’, nosso objetivo é proporcionar aos fãs uma experiência incomparável, combinando uma dedicação meticulosa à parte musical com uma experiência audiovisual de tirar o fôlego. As projeções de vídeo feitas especialmente para essa turnê irão transportar o público para o universo singular do Pink Floyd”, explica Guimarães.

A experiência não se limita à audição; os visuais deslumbrantes prometem cativar o público, com projeções de alta tecnologia que tornam o espetáculo uma verdadeira experiência sensorial. “Tudo foi pensado para que os espectadores se sintam imersos na atmosfera característica do Pink Floyd”, comemora Helinho.

Prepare-se para embarcar nesta viagem intergaláctica pelo universo de “The Dark Side of The Moon” com a turnê “Eclipse” da ATOM Pink Floyd. Não perca a oportunidade de celebrar o 50º aniversário de um dos álbuns mais emblemáticos da história da música.

Serviço

Turnê ‘Eclipse’

Data: 12 de agosto, sábado

Horário: às 21h

Local: Cocha Acústica (SCEN)

Ingressos a partir de R$ 60 no Ingresso Digital