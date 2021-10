Athos Bulcão na SP – Arte

De 20 a 24 de outubro. Visita virtual.

A SP-Arte acontece de 20 a 24 de outubro de forma híbrida, integrando o presencial e o virtual. Todas as galerias que participam de forma presencial poderão ser visitadas virtualmente, e o ambiente online terá galerias de arte e design exclusivas a serem visitadas de qualquer lugar no mundo. É neste cenário virtual que a Carcará Photo Art estará presente, com a coleção de Fotomontagens assinadas por Athos Bulcão. https://www.sp-arte.com/

Athos Bulcão foi pintor, escultor e desenhista. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1918. Abandonou o cursou medicina para se dedicar as artes, ilustrando livros, fazendo cenários e apresentando, em 1952, as fotomontagens que a Carcará Photo Art apresenta nesta SP-Arte. Em 1958 mudou-se para Brasília, indicado por Oscar Niemeyer, integrando arte e arquitetura. Seus painéis, murais e relevos podem ser vistos no Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, Câmara dos deputados, palácio Jaburu entre muitos outros espaços públicos de Brasília, onde faleceu em 2008. Para saber mais sobre o artista: https://www.fundathos.org.br/

A Carcará Photo Art assume o compromisso de estimular, promover e valorizar a arte fotográfica nas suas múltiplas tecnologias e suportes. Seu objetivo é ampliar o número de pessoas, profissionais ou amadores, empenhadas em transformar o ato de fotografar num momento de criação estética, de modo que o resultado seja uma ação consciente do sujeito que fotografa e proporcione um tempo de contemplação de uma obra de arte para o espectador. Ela trabalha com Modernistas como José Oiticica Filho; Vanguardistas como Hélio Oiticica e Contemporâneos como Luiz Garrido, Milton Montenegro e Jurandy Valença entre outros. Apresentamos a Cosmococa 2 de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida com curadores renomados o que tem atraído a atenção da mídia especializada de colecionadores de todo o mundo. A direção é de Carlo Cirenza com Lala Guimarães, Teresa Schiff e Luiza Schiff.

