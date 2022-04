Até logo! Allan Massay faz show de despedida aberto ao público

O evento conta com participação da banda Sunflower Jam e outros nomes brasilienses

É hora de buscar novas inspirações! É com esse lema que o artista brasiliense Allan Massay se despede do Brasil e vai a Portugal, atrás de diferentes ares. E para aproveitar os últimos dias na cidade, o cantor realiza no dia 09 de abril seu show “Até logo”, no Infinu, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

A apresentação pode ser de adeus, mas não deixa de ter novidades. No repertório, Allan traz várias músicas do seu novo álbum, além da mistura com sons antigos e releituras de sucessos nacionais e internacionais. E as participações no espetáculo são pra lá de especiais: Sunflower Jam, Maíra Guedes e Ingrid Wimmer.

Massay não esconde a empolgação com sua última performance em território nacional. “O frio na barriga é gigante, pois esse show representa um ciclo, tanto de uma fase de um CD novo quanto uma fase onde vou tentar expandir minha carreira para a Europa”, explica o cantor, que vai passar uma temporada em Portugal.

O novo single do Allan em parceria com a Sunflower Jam “Não Acredito”, lançado no primeiro dia do mês de abril, tem sido sucesso total entre os internautas. O hit já consta na 3º posição de novidades da semana no Spotify.

Aos 31 anos, sendo 16 deles dedicados à música, o brasiliense Allan Massay completa em 2022 seu quarto ano em carreira solo. Com estilo variado, o artista tem canções para embalar públicos de diferentes tribos, já que seu estilo mescla diversos ritmos que dão ao seu trabalho um ar pop contemporâneo.

Em 2020, foi convidado para participar do prêmio Multishow ao lado de ícones da música brasileira como Vitor Kley, Cleber e Cauan, Joelma, Giulia Be e Lucy Alves. E agora Massay sente que é tempo de mudança, de buscar novas referências e colaborações no mundo da música, além de focar na sua carreira artística.

Até Logo – Despedida do Allan Massay

Quando: 09 de abril

Horário: a partir das 19h

Onde: Infinu BSB – W3 Sul 506, bloco A, loja 67

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/allan-massay-ate-logo/1523421