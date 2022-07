“As Meninas” tem sessões na Casa dos Quatro neste fim de semana

O espetáculo aborda o tema da idade na perspectiva de três mulheres que têm o tempo nos seus corpos

Cristina Carvalhedo, Lydia Rebouças e Nayla Reis estrelam o espetáculo “As Meninas” em cartaz na Casa dos Quatro. Entre os dias 29 e 31 de julho, as atrizes contam a história de três mulheres que têm o tempo nos seus corpos. Esses corpos podem comunicar a vida e falam da vida através dos corpos, das peles e das suas histórias. As subcamadas do espetáculo são também da pele, do verbo e da palavra. As peles dos subtextos, das imagens dessas personagens em cena.

É sobre o encontro do tempo com os corpos, de uma percepção subjetiva de corpos que encontraram com o tempo a partir de suas trajetórias e sobre esse acúmulo de tempo, mostrando diversas abordagens. Um mito da criação que nunca acaba, está sempre se criando e inovando. Um fio que segue, que não para que não sabe onde começa e onde termina. Um fio que conecta tudo.

“As Meninas” tem direção de Marcelo Nenevê e idealização de Tatiana Carvalhedo. Ingressos a R$ 40 e R$ 20 (meia).

Serviço

Espetáculo As Meninas

De 29 a 31 de julho. Sexta e sábado, às 20h; e domingo, às 19h, na Casa dos Quatro (708 Norte, Bloco F)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Classificação indicativa livre

Duração: 1 hora

Informações: (61) 98127-8667 (Carvalhedo Produções)