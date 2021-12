As boas energias de Porto Seguro (BA), desembarcam na Casa Maaya neste sábado (11), com o grupo Caraivana

Quinteto de músicos segue um estilo que passeia entre o samba e o choro, com repertório que apresenta composições próprias e grandes sucessos da MPB. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site o App Sympla

O clima tropical e gostoso dos fins de tarde do litoral de Porto Seguro (BA), regado com muita música boa, é uma das experiências mais incríveis de quem já visitou esta cidade na Bahia. Não à toa, a Casa Maaya decidiu poder proporcionar um pouquinho destes sentimentos para os brasilienses, trazendo para a capital o grupo Caraivana, uma das bandas mais famosas de Caraíva – e que ganhou grande destaque nacional -, para uma apresentação única, neste sábado (11), durante o pôr-do-sol às margens do Lago Paranoá.

Há 16 anos na estrada, o grupo tem uma história bem interessante, pois foi formado a partir de encontros informais durante períodos de férias em Caraíva, onde costumavam se apresentar em alguns locais. O quinteto é formado pelos irmãos paulistanos Douglas Lora (violão), Alexandre Lora (percussão), pelo cantor e violonista brasiliense Alex Souza, o flautista e percussionista carioca Fábio Luna e o cantor e percussionista baiano Juninho Billy Joe.

Os músicos apresentam um repertório bastante variado, com uma percussão encantadora, passeando pelos gêneros do samba de raiz, choro, xote, baião e MPB, com composições autorais e covers de grandes sucessos da música brasileira.

Os agitos começam a partir das 15h, com o line-up de artistas locais: Criolina DJ Set, Camila Jun e Chico Aquino. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Sympla. Clientes BRB tem desconto de 55% na compra. Para mais informações @casamaaya no instagram.

Serviço

Caraivana na Casa Maaya

Quando: sábado, 11 de dezembro, a partir das 15h

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app do Sympla. Clientes BRB têm desconto de 55% na compra.

Para mais informações: @casamaaya e @funnentretenimento