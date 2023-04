Artistas se reúnem para show em homenagem à Márcia Witczak

A noite será eclética, indo do rock ao samba, do rap à seresta. Evento ocorre na sexta (28), a partir das 20h30

O Feitiço das Artes realiza, nesta sexta-feira (28), uma homenagem à jornalista Márcia Witczak. Os mais de 25 anos de atuação no Distrito Federal fizeram de Márcia um expoente cultural, levando o Feitiço e a produtora Tita Lyra a realizar este evento que vai reunir mais de 10 artistas.

A noite será eclética, indo do rock ao samba, do rap à seresta. O sambista Breno Alves e o rapper LyNDoN, por exemplo, estão confirmados, bem como Flor Furacão com seu forró-jazz e Daniela Firme com os clássicos do rock. Os shows começam a partir das 20h30.

Serviço

Homenagem a Márcia Witczak

Sexta-feira, 28 de abril

A partir das 20h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Nomes confirmados: Ana Lélia e Jonathas Pingo, Alberto Salgado, Andressa Sousa, Anna Christina, Beto Dourah, Breno Alves, Carol Melo, Daniela Firme, Flor Furacão, Israel Paixão, Lúcia de Maria, LyNDoN, Márcia Tauil, Marcelo Café e Nilson Lima

Reservas e mais informações: (61) 3548-1680