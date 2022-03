Artistas brasilienses fazem show beneficente para celebrar o Dia Internacional das Mulheres

O evento acontecerá no dia 5 de março no Feitiço das Artes; Ingressos serão revertidos para instituições de mulheres com câncer

O Dia Internacional das Mulheres (8) será celebrado em um megashow realizado por artistas da capital federal. Andréa Aiko, os músicos Jorge Macarrão, Luiz Barbosa, a atriz e musicista Cecy Wenceslau, Vanessa Pinheiro, Janaina Piccinin, Amanda Alves, Harisson Azevedo e, ainda, a banda Forró e Tal (Anderson Almeida e Tinho Santos) prometem animar o dia e mês delas no evento 1º Mulher, Amor, Força Solidário. A festança acontecerá no dia 5 de março, sábado, a partir das 20h, no Feitiço das Artes (306 Norte). Couvert artístico: R$ 25. Livre para todos os públicos. Informações: 3548-1680.

Organizado pela cantora e compositora que se destacou na pandemia pelo CD autoral Quero de Novo e por levar arte, amor e esperança para dentro das residências de todo o Brasil, Andréa Aiko chega com suas canções autorais do EP e arranjos de samba, xote, baião para, mais uma vez, dar voz para as mulheres. Ela contará ainda com a presença de toda essa equipe de músicos de Brasília que resolveram fazer esse show beneficente que também virou uma festa de pós-carnaval com cachê revertido para Instituições de mulheres com câncer.

Foto/Reprodução

“Nosso repertório será bem diversificado. Com todos estes grandes que sempre tive a honra de trabalhar. E, claro, respeitaremos todos os protocolos da pandemia da COVID-19. Distanciamento, limitação da casa, álcool gel para todes e aquela mensagem de esperança para nós, mulheres guerreiras”, destaca, alegre.

E quem quiser fazer uma ode a elas, vai poder curtir canções como A Vida Segue, O Xote das Meninas, Sabiá, Esperando na Janela, Espumas ao Vento, dentre outras.

Serviço

Data: 5 de março, sábado

Horário: 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Feitiço das Artes (306 Norte)

Couvert artístico: R$ 25

Livre para todos os públicos

Mais informações no Instagram: @andreaaiko