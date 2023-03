Artista promove aula de desenho para a criançada no Espaço Cultural Renato Russo

Oficina vai ensinar crianças a partir dos 7 anos a desenharem usando apenas canetas esferográficas comuns

A oficina “Desenho em Linhas para Crianças”, promovida pelo artista Jailson Belfort, vai ensinar crianças a partir dos 7 anos a desenharem usando apenas canetas esferográficas comuns. As aulas ocorrem nos dias 18, 19, 25 e 26 de março, com turmas às 15h, 16h e 17h, no Espaço Cultural Renato Russo.

A atividade gratuita, voltada para crianças a partir de 7 anos, inclui aula de desenho em traços, conversa sobre patrimônio cultural e monumentos de Brasília e ainda visita guiada à exposição Brasília em Linhas, do próprio artista, que está em cartaz na Galeria Ruben Valentim até o dia 26 de março. O objetivo é despertar nos pequenos o interesse pelas artes, suas possibilidades do fazer e ainda ressaltar valores importantes na construção do cidadão.

“A Educação Patrimonial é fundamental para a construção da cidadania. Por meio de conceitos de Patrimônio e sua importância é possível desenvolver a noção de pertencimento, preservação e reconhecimento do legado histórico e artístico de nossa cidade. Durante a aula, desenvolvemos metodologia voltada à esses objetivos a partir do desafio de desenhar os monumentos da Capital Federal ao mesmo tempo em que conversamos com as crianças sobre sua importância cultural e artística”, explica Jailson.

As inscrições para a atividade são gratuitas e podem ser feitas previamente pelo site www.espaçoculturalrenatorusso.com.br

Serviço

Oficina “Desenho em Linhas para Crianças”

Dias 18, 19, 25 e 26 de março

Horários: 15h, 16h e 17h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Inscrição gratuita para crianças a partir de 7 anos

www.espaçoculturalrenatorusso.com.br