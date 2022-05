Arraiá de Águas Claras começa nesta sexta no estacionamento da Uniplan

Com shows, apresentações de grupos de quadrilha e comidas típicas, evento acontece durante todo o fim de semana

Depois de dois anos, a festa junina de Águas Claras está de volta, e promete animar a cidade com apresentações musicais, quadrilha, comidas típicas e tudo o mais que torna essa época tão popular. Dando o pontapé inicial no calendário dos festejos, o evento acontece entre os dias 27 e 29 de maio, no estacionamento do Centro Universitário Uniplan. Os ingressos custam a partir de R$ 10 (meia).

Para iniciar a festa, nesta sexta, dia 27, traz o sertanejo da dupla Neto & Viana e o forró do grupo local Trio Cajuína. No sábado, dia 28, o Falamansa agita a noite dos amantes do forró, contando ainda com o Charlinho Trio Chilique. Para finalizar, no domingo, dia 29, sobe ao palco o cantor Nego Rainner.

Mantendo a essência de arraiá, não podem faltar as amadas comidas típicas. Para que todos os festeiros se deliciem com as tradicionais receitas, a festa conta com diversas barraquinhas oferecendo os pratos clássicos, como cachorro quente, canjica, churros, pastel, caldo de cana, maçã do amor, espetinho, pinga no bambu, crepe, carreteiro, caldos e muito mais. Os pequenos também não foram esquecidos, então espere encontrar brinquedos juninos no espaço.

A tradicional quadrilha junina não ficou de fora. Durante os três dias, o público pode acompanhar a apresentação de diversos grupos, começando na sexta com o Sabugo de Milho. No sábado, a dança fica por conta da quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba e no domingo quatro grupos embalam a noite: Paixão Cangaço, Eita Bagaceira, Sanfona Lascada e Si Bobiá a Gente Pimba novamente.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 10 reais. A doação de 1 kg de alimento não perecível configura meia entrada. (Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio).

Arraiá de Águas Claras

Data: 27 a 29 de maio

Horário: 19h às 00h (sexta e domingo) e 19h às 02h (sábado)

Local: Av. Pau Brasil, estacionamento da Faculdade Uniplan – Águas Claras – DF

Vendas antecipadas no site ou aplicativo da Bilheteria Digital

