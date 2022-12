Aniversário de Clarice Lispector em SP terá bolo, encontro, peça e novos livros

Uma das mais importantes escritoras brasileiras, que ano após ano conquista uma nova geração de leitores, ela é autora de obras essenciais

Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, em uma família judaica, e veio para o Brasil ainda pequena, em 1922. Dizia que não tinha ligação com sua terra natal, onde ela, literalmente, nunca tinha pisado – foi apenas carregada no colo. No Brasil, ela viveu em Maceió, no Recife e no Rio de Janeiro. Casada com diplomata, passou ainda por outros locais. Clarice Lispector morreu no Rio de Janeiro, há 45 anos, em 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer no ovário, aos 52 anos.

Uma das mais importantes escritoras brasileiras, que ano após ano conquista uma nova geração de leitores, ela é autora de obras essenciais, como A Hora da Estrela, A Paixão Segundo G.H., Perto do Coração Selvagem e Água Viva, entre muitas outras – para crianças, inclusive.

No dia de seu aniversário, Clarice Lispector é homenageada com uma série de eventos em São Paulo. A tradicional Hora H, idealizada pelo Instituto Moreira Salles, acontece este ano apenas em sua sede no Rio.

Veja abaixo uma seleção de eventos dedicados a Clarice em São Paulo neste sábado, 10.

Clarice Lispector na The School of Life

A The School of Life promove um encontro em homenagem a Clarice Lispector neste sábado, 10, das 10h às 12h. Vai ter bolo, música e conversa para celebrar uma das maiores escritoras brasileiras. Simone Paulino, editora e autora do livro Como Clarice Pode Mudar a Sua Vida, fala sobre os livros de Clarice. E o público será convidado a declamar um poema ou ler uma carta em homenagem à escritora. A The School of Life fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 60, na Vila Madalena. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever antes.

Sarau na Casa das Rosas

Na programação do evento Paulista Poética 2022, que a Casa das Rosas organiza em seu jardim neste sábado, 10, e domingo, 11, Clarice Lispector terá um espaço especial. No sábado, às 14h, será realizado o Sarau Constelação Poética: Especial Clarice Lispector, com mediação das poetas e escritoras Maira Garcia e Maria Vilani e participação especial de Luan Siqueira. É uma atração do sarau do CAPSArtes, localizado no Grajaú, periferia do extremo sul de São Paulo. Além das leituras dos poemas de mulheres já conhecidas do grande público, os visitantes poderão também compartilhar seus escritos. A entrada é gratuita e a Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, 37.

Clarice na Gato Sem Rabo

Livraria especializada na venda de livros escritos por mulheres, a Gato Sem Rabo também programa uma homenagem a Clarice Lispector neste sábado, 10, a partir das 16h. A livraria, que fica na Rua Amaral Gurgel, 352, também recebe a editora Simone Paulino. Ela conversa com a tradutora Marcia Bechara sobre as antigas e as novas leituras de Clarice. Marcia verteu para o português A Hora da Clarice Lispector, de Hélène Cixous (leia abaixo). A Gato Sem Rabo fará, ainda, uma exposição especial com livros da autora. A entrada é gratuita.

Clarice no cinema



Acaba de estrear nos cinemas Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo, um documentário com toques de ficção a que a cineasta pernambucana Taciana Oliveira dedicou 17 anos de sua vida. Há depoimento e participação de, entre outros, Affonso Romano de Sant’anna, Alberto Dines, Cristina Pereira, Ferreira Gullar, Luiz Carlos Lacerda, Beth Goulart, Nélida Pinõn, Marina Colasanti, Lêdo Ivo, Maria Bonomi, Paulo Gurgel Valente e Paulo Rocco. O filme pode ser visto no Espaço Itaú de Cinema – às 19h30, na unidade da Rua Augusta, e às 13h30, na do Shopping Bourbon.

Clarice no teatro

Estreia neste sábado, 10, na Biblioteca Mário de Andrade, a peça Quase de Verdade, da Cia Los Lobos Bobos. Inspirado na obra infantil homônima, de Clarice, o espetáculo é “uma aventura muito bem latida pelo cachorro Ulisses para sua dona Clarice, a única que o entende”. É o cachorro que narra uma história que acontece no quintal do vizinho: a figueira do jardim, insatisfeita com a vida que leva e não aguentando tanta felicidade à sua volta, resolve pedir a uma nuvem que passa para aprontar com as galinhas que também moram ali, junto com galos, pintinhos e minhocas. A entrada é gratuita e a peça começa às 11h. Nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, também haverá apresentações. A Mário de Andrade fica na Rua da Consolação, 94

Clarice nas livrarias

Nos últimos anos, a Rocco se dedicou a publicar novas edições da obra de Clarice Lispector, além de editar outros livros, como o que reúne suas cartas. Todos estão disponíveis nas livrarias brasileiras. E há novidades.

Primeiro romance da autora, lançado em 1943, Perto do Coração Selvagem (Rocco, 304 págs.; R$ 149) está ganhando uma edição especial, com reprodução de imagens dos datiloscritos de Clarice, além de ensaios inéditos de Evando Nascimento, Faustino Teixeira, Marília Librandi e Maria Clara Bingemer.

Já a Bazar do Tempo está lançando Atrás do Pensamento: A Filosofia de Clarice Lispector (168 págs.; R$ 54). No livro, que chegou às livrarias na quinta-feira, 8, Marcia Sá Cavalcante Schuback mergulha de maneira inédita no fazer literário de Clarice Lispector.

E a Nós lança A Hora da Clarice Lispector (144 págs.; R$ 62), o ensaio de Hélène Cixous publicado na França em 1989 acerca de uma das mais conhecidas obras de Clarice: A Hora da Estrela. A tradução é de Marcia Bechara.

