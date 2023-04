André Togni lança novo álbum Sertão

Show de lançamento ocorre na sexta (14), na Escola de Música de Brasília. Entrada franca

O baterista e compositor brasiliense André Togni marca o lançamento do novo álbum “Sertão” com show gratuito, dia 14 de abril, na Escola de Música de Brasília. O álbum estará disponível também em todas as plataformas digitais de música na mesma data.

O trabalho apresenta onze faixas autorais inéditas onde a improvisação e a composição estão presentes de uma forma orgânica, envolvendo cada componente ao extremo de sua criatividade conferindo uma estética própria e inovadora.

Para o projeto de gravação, André Togni convidou os músicos Paulo Dantas (contrabaixo), Rodrigo Bezerra (Guitarra) e Carlos Cárdenas (Saxofone). “O álbum surge com a proposta de criar composições espontâneas. A música vai se formando no momento em que os quatro elementos (contrabaixo, guitarra, saxofone e bateria) se encontram, carregados das estéticas, gostos e linguagens de cada músico”, explica o baterista.

“Sertão” segue a linha de valorização das mais diversas vertentes culturais oriundas de diferentes locais do Brasil e da América Latina. O Jazz também exerce influência significativa no trabalho do artista, que é reconhecido na cena cultural da cidade.

O projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC/DF.

Sobre André Togni

O baterista, compositor e produtor musical André Togni tem formação em jazz e pesquisa a cultura popular brasileira há muito tempo. Ganhou o Prêmio Tim 2005 como produtor musical e percussionista pelo “Grupo Casa de Farinha”. Participou de diversos festivais no Brasil, Estados Unidos e Europa. Com influências de ritmos africanos e orientais, aprofundou-se ainda mais na música que sempre o inspirou: o jazz. Em 2010, lançou o seu 1º álbum intitulado “Lugar de Sal”, com uma linguagem moderna que proporciona “leveza, ao mesmo tempo que experimenta tensões rítmicas e harmônicas”, ressalta o músico. “Lugar de Sal” faz uma reinterpretação do jazz contemporâneo com ritmos da cultura popular brasileira com uma abordagem focada em que a voz principal passa de um instrumento para outro como um diálogo de três vias, podendo soar grandioso ou introspectivo, dramático ou lúdico. Saiba mais em: www.andretogni.com

Serviço

Show de lançamento do álbum Sertão, do baterista André Togni Quarteto

Data: 14 de abril de 2023

Horário: 19h

Local: Teatro de Câmara Carlos Galvão / Escola de Música de Brasília

SGA/Sul Quadra 602 – Asa Sul

Entrada franca

CIassificação: Livre