André Nunes volta a Brasília com o “DNA de Gigante”

O palestrante André Nunes volta a Brasília em outubro com o treinamento “DNA de Gigante”. O reencontro com os brasilienses será nos dias 28 e 29 do próximo mês, das 9h às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 347 no próprio site do evento.

Na palestra, André Nunes, conhecido como ‘O Gigante’, deve contar suas experiências com vendas em empresas como Vivo, Blackberry, Bridgestone e Sherwin Williams. “O DNA de Gigante nasceu com a vontade de ajudar as pessoas a venderem mais”, comenta. “Antes de o cliente comprar qualquer produto ou serviço, ele compra o vendedor. Daí surgiu nosso método”, completa.

Ao lado de André Nunes, estarão outros palestrantes, como Kaisser, Jhonny Martins, (conhecido como contador das estrelas), Marcelo Germano, Kenia Gama e Ricardo Novack.

Sobre o palestrante

Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Anhanguera e pós-graduado em Marketing e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Nunes é vencedor de prêmios enquanto atuava como vendedor e gerente nacional de empresas como Vivo, Blackberry, Bridgestone e Sherwin Williams. Sua trajetória profissional na área comercial começou aos 9 anos, vendendo rosca em pontos de ônibus do Distrito Federal. Dali, passou a vender picolé, jornal, frango assado…

Desde que deixou o ofício de vendedor durante a pandemia de covid-19 para inspirar e ensinar outras pessoas a serem mentores, André Nunes compartilha conhecimentos, técnicas, insights e o amor pelas vendas com profissionais Brasil afora. Voltado para aqueles que querem reverter as vendas do negócio, o ‘DNA de Gigante’ é um dos métodos oferecidos pelo Instituto de Gigantes, empresa que André fundou em 2020.

André Nunes também é escritor de bestsellers como o livro “Transforme emoções em vendas”.

