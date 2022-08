Ancestralidade negra é tema de roda de conversa no Festival Ilumina

O evento imersivo acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro, na Aldeia Multiétnica, localizada na Chapada dos Veadeiros

A luta das mulheres negras em uma sociedade estruturalmente racista e patriarcal tem espaço dentro da programação do Festival Ilumina, realizado na Chapada dos Veadeiros, no coração do Brasil. Em um cenário onde vários direitos alcançados por mulheres negras foram violados, é preciso abrir um espaço para debater e entender as reais necessidades coletivas dessa parcela da população, sem esquecer suas individualidades e anseios particulares. O evento promete momentos de partilha, vivências integrativas e conversas que possam transformar verdadeiramente a vida dos presentes.

Dos momentos e experiências disponíveis durante o Festival, as rodas de conversa abraçam debates pertinentes e atuais. Uma delas traz como tema central “O futuro é ancestral: Inspirações da cultura negra para superar as crises atuais”, espaço que incentiva uma conexão positiva e inspiradora com a vida, pensamentos e necessidades das pessoas negras, oferecendo exemplos e referências das contribuições da população negra para arte, cultura, organização social, cuidado com a terra e comunidade, entre tantos outros exemplos.

“A roda abre espaço para falar sobre as conexões que a cultura negra traz, para que possamos pensar sobre o futuro. Um futuro mais justo, mais inclusivo, mais acolhedor e como isso se manifesta no nosso território. Como a cultura preta vibra e influencia a forma como a gente se relaciona com os outros e com a natureza”, conta Chiara Santos, mulher preta e educadora, que participa da roda de conversa sobre ancestralidade negra.

Formada em Psicologia pela PUC Goiás, Chiara se especializou em Educação, Diversidade e Inclusão Social pela UCDB. Fez parte da primeira turma da Formação Interdisciplinar em Ecopsicologia e Ecologia Profunda do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia (IBE) e Universidade da Paz (UNIPAZ – DF). A psicóloga estuda e atua com questões de gênero, raça e classe durante toda sua trajetória profissional, coordenou o Centro de Referência Estadual da Igualdade da extinta Secretaria da Mulher e Igualdade Racial (SEMIRA/GO) e já integrou o Conselho Estadual de Igualdade Racial (gestão 2013-2016).

Além de Chiara, Dena Cardoso, Dona Dainda e Lucilene Kalunga também estarão no bate papo. Todas são mulheres pretas, que trazem em suas atuações as inspirações da ancestralidade em diálogo com as possibilidades contemporâneas de inspirar a juventude e suscitar esse olhar de valorização sobre a população negra. “Essas lições e inspirações de como fazer as coisas de outras formas são muito importantes para pensar caminhos que acolham as necessidades reais dessa parte da população e nos ajudem a enfrentar as crises atuais”, completa Chiara.

FESTIVAL ILUMINA

É, originalmente, um evento imersivo que nasceu e se desenvolveu no Cerrado. Durante 3 dias inteiros os participantes se conectam com diversas vivências, práticas corporais, encontros com professores, pesquisadores e palestrantes, em contato direto com a natureza da Chapada dos veadeiros, além de terem a oportunidade de participar de um Festival de música sem álcool, com praça de alimentação totalmente vegana, em uma experiência que surpreende. O Festival está desenhado em eixos temáticos, são eles: manifestações artísticas; culturas ancestrais; saúde, bem-estar e autoconhecimento; pensamento e contemporaneidade; meio ambiente.

Cada um dos 3 dias culmina com uma grande atração musical. A proposta inicial era reunir pessoas em um festival de música para que pudessem por meio de vivências práticas e troca de conhecimento ativar a seguinte percepção: Somos todos responsáveis pelo cuidado e preservação do nosso ambiente externo, a natureza, tanto quanto somos responsáveis por cuidar e conhecer o nosso ambiente interno – emoções, sonhos, relações, saúde e bem-estar.

Serviço:

Festival ILUMINA

Data: 8, 9 e 10 de setembro de 2022

Horários:

Quinta dia 08/09 – Abertura dos portões às 8h, início das atividades às 9h.

Sábado dia 10/09 – Encerramento às 23h30.

Local: Aldeia Multiétnica. Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros

Ingressos: 3º lote – passaporte (3 dias): R$ 770 | Combo passaporte 5 adultos ( 3 dias): cada R$ 639 | Passaporte Infantil (3 dias): R$ 350

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-ilumina-8a-edicao/1662498

Redes Sociais | Instagram

@festivalilumina

