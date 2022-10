Anavitória apresenta a turnê ‘Cor’ em Brasília

Disco que dá nome ao show venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa em 2021. Duo desembarca na capital no próximo dia 12

Duas das principais vozes da geração e vencedoras de dois Grammy Latino, o duo Anavitória traz a Brasília a turnê “Cor” em 12 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h.

Donas dos hits “Porque Eu Te Amo”, Trevo”, “Amarelo, Azul e Branco” e “Fica”, Ana Caetano e Vitória Falcão trazem à capital o show do terceiro disco autoral das cantoras, que surgiram no cenário pop brasileiro em 2015 e que, em menos de um ano, se tornaram referência no segmento.

Anavitória se tornou o segundo maior nome do gênero pop no Spotify Brasil, acumulando mais de 1,5 bilhão de plays. Para o show, o público pode esperar por um repertório cheio de sucessos.

Celebrado como o trabalho mais maduro da dupla, “Cor” saiu consagrado no ano passado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e com a canção ‘Lisboa’, gravada com Lenine, vencedora na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Com 14 faixas, o álbum foi produzido e gravado em meio à pandemia, enquanto Ana e Vitória estavam recolhidas em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Elas aproveitaram o período e chamaram Tó Brandileone (da banda 5 a Seco) para passar um período morando com elas na serra e participar da pré-produção. Ele divide com Ana Caetano os créditos de produção musical.

O projeto, que mantém o folk-pop que as consagrou, eleva as artistas a um outro patamar artístico e tem pré-requisitos para extrapolar o público jovem que as acompanhou até aqui.

A organização abrirá as portas para o evento às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site alphatickets.com.br.

Serviço

Anavitória – turnê ‘Cor’

12 de novembro (sábado)

A partir das 21h (abertura da casa às 20h)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 70 no site Alpha Tickets

Classificação: Livre