Alto Volume traz, nesta quarta (11), ao O’Rilley Calliandra, Caracol.A e Lume

Com estilos diferentes, bandas mostram a diversidade do Rock local e surpreendem pela qualidade do som

As bandas Calliandra, Caracol.A e Lume são as atrações do Alto Volume, desta quarta-feira (11), no O’Rilley da 409 Sul, a partir das 20h. Os shows fazem parte de mais uma Quarta Autoral, em que bandas do Distrito Federal e do Entorno mostram seu trabalho e a força do Rock Brasília em um dos principais pubs da região.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como polo de todos os estilos do gênero.

“Desde que os shows retornaram, após o pico da Covid-19, a cada semana o público tem se deparado com novas bandas e sons. Novas alternativas têm se apresentado e, mesmo quem acreditava em um esvaziamento da cena local, tem se surpreendido com a qualidade e diversidade que nossa cidade tem apresentado nos palcos do O’Rilley”, destaca o idealizador e produtor do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana).

Calliandra, Caracol.A e Lume apresentam estilos diversos, mas com grande qualidade. Com vocal feminino, a Callindra traz aquele ar de trilha sonora de filmes – inclusive de terror – enquanto o gingado Soul da Caracol.A chama o público a dançar. A consagrada Lume traz no seu som muito do Indie Rock, sempre com muitos detalhes em seus arranjos.

Todas as bandas possuem material nas principais plataformas de streamings e no YouTube. Para conhecê-las melhor é só acessar suas redes sociais.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Calliandra, Caracol.A e Lume

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 11 de maio

Horário: 20h

Entrada: R$ 20