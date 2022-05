Alto Volume traz balada e Post Grunge ao palco do O’Rilley, nesta quarta (18)

Entrequadras, Trost e 4Nós são as atrações do Quarta Autoral desta semana, a partir das 20h

O O’Rilley recebe, nesta quarta-feira (18), mais uma noite de Alto Volume com três bandas autorais da cidade. Entrequadras, Trost e 4Nós sobem ao palco e mostram toda a qualidade do Rock Brasília, a partir das 20h, no pub da 409 Sul.

Com 20 anos de estrada, recentemente a banda 4Nós lançou seu primeiro clipe, com o single “Tu e Eu”, um Rock balada com muita qualidade e letra inteligente. Por sua vez a Entrequadras traz aos palcos as melhores características do som brasiliense, inspirado no cotidiano do “Avião de Lúcio Costa”. Mas se o negócio é o Post Grunge o público vai tremer com as distorções da Trost.

“As Quartas Autorais estão consolidadas no O’Rilley. Ao tempo que montamos o set com bandas de perfis compatíveis, damos a opção ao público de conhecer outras tendências com influências que vão da balada ao Post Grunge. O que temos aqui é o ressurgimento da cena que nunca se desfez, mas que agora volta aos holofotes do grande público”, destaca o produtor e idealizador do Alto Volume Cezar Degraf.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como polo de todos os estilos do gênero.

Todas as bandas possuem material nas principais plataformas de streamings e no YouTube. Para conhecê-las melhor é só acessar suas redes sociais.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Entrequadras, Trost e 4Nós

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 18 de maio

Horário: 20h

Entrada: R$ 20