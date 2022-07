Alto Volume recebe novos expoentes do indie brasiliense no palco do O’Rilley

Ingrid Wimmer, Codinome Gusmão e Pedro Castro e o Cardume são as atrações desta Quarta Autoral, a partir das 20h

O indie toma conta do Alto Volume, nesta quarta-feira (6), no O’Rilley da 409 Sul, com Ingrid Wimmer, Codinome Gusmão e Pedro Castro e o Cardume. As atrações estão em destaque em diversos canais e sobem ao palco no Quarta Autoral.

Puxada pelo hit “Domingo”, a cantora Ingrid Wimmer tem se destacado na cena local pela qualidade vocal e musical de seu trabalho. Finalista do concurso Brasília Independente 2021 da Rede Globo, a brasiliense está desde 2019 em carreira solo, como cantora e compositora. “É algo que flui. Quero compartilhar minha arte. Quero compartilhar minhas vivências, sentimentos e pensamentos. Quero tocar as pessoas com meu trabalho”, conta.

Ingrid Wimmer. Foto: Divulgação

Com o single “Eu Costumo Não Sair” lançado recentemente, Pedro Castro e o Cardume traz influências da nova música independente brasileira, com misturas entre a MPB e o Folk, com muita percussão e a clássica trinca de guitarra, baixo e bateria.

Com um caminho inteiro pela frente, Codinome Gusmão também dá espaço aos violões, percussões e até o cavaquinho. Com um som de excelência o grupo é uma das promessas do indie no cenário de Brasília.

Codinome Gusmão. Foto: Divulgação

“É muito bom ver o surgimento de novos nomes no cenário de Brasília e do Entorno. A pegada do Quarta Autoral, desta semana, fala muito da evolução da música. Com certeza, as novas gerações trazem a transformação musical que precisamos e contamos com um som mais moderno para apresentar essas novas caras”, destaca o idealizador e produtor do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Ingrid Wimmer, Codinome Gusmão e Pedro Castro e o Cardume

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 6 de julho

Horário: 20h

Entrada: R$ 20