Alceu Valença e Zeca Baleiro – dois artistas, dois shows, uma noite imperdível!

Com canções que atravessam gerações, dois mestres da música brasileira chegam a

Brasília com o espetáculo “Alceu Valença & Zeca Baleiro – Celebração”. As apresentações

carregam a potência do cancioneiro nordestino aliada a influências do rock e do pop. Os

artistas subirão no mesmo palco, um seguido do outro, em uma dinâmica que valoriza

os sucessos das extensas carreiras de Alceu e Zeca. O encontro está marcado para o dia

27 de agosto, no palco da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Alceu Valença

No palco, o cantor mostrará um abrangente panorama das diversas vertentes de sua

obra no show “Anunciação – Tu vens eu já escuto os teus sinais”. Dos sons do Brasil

profundo, entre forrós, baiões, xotes, toadas e emboladas, Alceu alia temas de sua

autoria – “Coração Bobo”, “Táxi Lunar” e “Papagaio do Futuro” – a clássicos de Luiz

Gonzaga e Jackson do Pandeiro: “Baião”, “Vem Morena” e “Canto da Ema”, entre outras.

Do sertão ao litoral, o show inclui frevos que conquistaram as ruas de São Paulo e Olinda

nos desfiles do bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu. Da folia ao pop, os

hits de uma das carreiras de maior sucesso na música brasileira: “Belle de Jour”, “Cavalo

de Pau”, “Pelas Ruas que Andei”, “Como Dois Animais”, “Tropicana”, o hino

“Anunciação”.

Alceu Valença canta ao lado de Leo Lira (guitarra), Tovinho (teclados), André Julião

(sanfona), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria).

Zeca Baleiro

Com uma carreira musical de sucesso, Zeca Baleiro faz um passeio pela própria

discografia, incluindo canções marcantes dos seus mais de 20 anos de sucesso, como

“Telegrama”. O repertório faz parte do show “Zeca Baleiro em Concerto”. O público

pode esperar surpresas do renomado cantor e compositor maranhense, que também

costuma apresentar releituras de músicas de outros artistas.

Mostrando seu talento, Baleiro sempre faz uma seleção especial com canções

consagradas como “Flor da Pele”, “Babylon” e “Quase Nada”, entre novidades como “Te

Amei Ali”, “Sete Vidas” e “Amor no Caos”. Zeca Baleiro, desde que estreou em 1997 com

“Por Onde Andará Stephen Fry?”, já lançou outros 12 álbuns autorais.



No show, ele estará acompanhado de Tuco Marcondes (guitarra e vocal) e Rogério

Delayon (guitarra e vocal), amigos com quem tem dividido palcos e estúdios.

EVENTO

Alceu Valença & Zeca Baleiro – Celebração

Data: 27 de agosto (sábado)

Local: Arena Lounge BRB Mane Garrincha

Abertura dos portões: 20h

Horário de início: 21h

Classificação indicativa: 16 anos

Classificação indicativa para o camarote open bar: 18 anos

INGRESSOS

Arena: R$80,00

Cadeira golden central: R$150,00

Cadeira premium central: R$190,00

Camarote open bar: R$250,00

*Valores referentes à meia entrada ou doador de 1kg de alimento estão sujeitos a lateral sem

aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS (com taxa de serviço):

FREE CORNER TERRAÇO SHOPPING (Venda Dinheiro e cartão)

Sujeito a taxa de serviço e taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de

crédito.



BARBEARIA ELVIS (Venda somente em cartão)

Taguatinga Shopping 3º PISO LOJA 3044 – Taguatinga

Sujeito a taxa de serviço e taxa no parcelamento em 2x e 3x vezes no cartão de crédito.

KONI 209 SUL (Venda somente em cartão)

Asa Sul Comércio Local Sul 209 BL B – Asa Sul

Sujeito a taxa de serviço e taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de

crédito.



KONI 101 SUDOESTE (Venda somente em cartão)

St. Sudoeste Superquadra Sudoeste 101 Bloco B LOJA 170 – Sudoeste

Sujeito a taxa de serviço e taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de

crédito.



BARBEARIA ELVIS JK SHOPPING (Venda somente em cartão)

3º Piso, Taguatinga Norte JK Shopping LOJA 315

Sem taxa de serviço, mas sujeito a taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão

de crédito.

