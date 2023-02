Alanzim Coreano, do hit “Pega o Guanabara e Vem”, desembarca em Brasília

Cantor cearense se apresenta no Complexo Fora do Eixo

O Fora do Eixo aposta em uma programação para lá de especial de quinta a domingo, que promete agitar a cidade. O line-up deste fim de semana conta com o cantor cearense Alanzim Coreano e os grupos Doze por Oito e Mistura 61, além dos DJs Pepe, Hugo Drop, Thiago May e muito mais.

No Complexo Fora do Eixo (Saan), a festa começa na sexta (3), a partir das 20h. Quem sobe ao palco é o sucesso do piseiro Alanzim Coreano, dono de hits, como “Pega o Guanabara e vem” e o “Apostador”, a noite ainda conta com o grupo Doze por Oito e os DJs Disstinto, Luk e Kacá.

Já no sábado (4), às 20h, é a vez do grupo de pagode Nossa Galera, acompanhado dos DJs Gabriel Corrêa, Hugo Drop, Pepe e Thiago May. Domingo (5) é dia da festa “No Balanço”, com Crys, Nego Regis, Chama Nois, Kacá, Sidharta e Arthur Campos. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Furando a Fila.

Já no Fora do Eixo Lounge (SIG, quadra 3), a sexta começa animada, às 19h com Thiago May, logo depois às 21h, Grupo Nossa Galera, e também Pepe, que toca às 23h30. No sábado, a dica é para quem curte um bom samba, acompanhado de uma deliciosa feijoada. Às 16h30, Ed Bittencourt apresenta grandes sucessos do pagode. Às 21h será o show do grupo Na Gandaia e do Amaral 2K. E para fechar a noite, DJ Ender.

No domingo, a programação continua com Thiago May, às 15h, logo depois Gabriel Alves se apresenta a partir das 18h30. Às 21h, para encerrar com chave de ouro, o pagode do Mistura 61.

Haverá também várias atrações no Bar Fora do Eixo (CLSW 105, Sudoeste). O grupo Na Gandaia faz o esquenta da sexta, às 19h. No sábado, às 14h, Gabriel Alves é quem se apresenta. A partir das 19h, é a vez do Grupo Moleque. E para agitar o público no domingo, às 16h, Victor Henrique canta o melhor do sertanejo. Já às 19h, para encerrar a programação, terá Amaral 2K.

Confira a programação completa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

Sexta (03/02): Alanzim Coreano, Doze por Oito, Luk, Disstinto e DJ Kacá

Sábado (04/02): Nossa Galera, Gabriel Corrêa, Hugo Drop, Pepe e Thiago May

Domingo (05/02): No Balanço (Crys, Nego Regis) Chama Nois, Sidharta, Arthur Campos e DJ Kacá

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta (03/02): Nossa Galera, Pepê e Thiago May

Sábado (04/02): Ed Bittencourt, Na Gandaia e Amaral 2K e Dj Ender

Domingo (05/02): Mistura 61, Gabriel Alves e Thiago May

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Sexta (03/02): Na Gandaia

Sábado (04/02): Gabriel Alves e Grupo Moleque

Domingo (05/02): Victor Henrique e Amaral 2K