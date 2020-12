Agência de Brasília é premiada pela organização do melhor Congresso Brasileiro no Prêmio Caio 2020

PUBLICIDADE

A premiação mais influente da indústria de Eventos e Turismo do Brasil, o Prêmio Caio, anunciou os grandes vencedores de 2020, durante cerimônia realizada no Expo Center Norte, em São Paulo e transmitida ao vivo via Youtube. A Comunicato Eventos Únicos, genuinamente brasiliense, conquistou o primeiro lugar na categoria Congresso Nacional, com a realização do Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), promovido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

Sinônimo de excelência, o Prêmio Caio é a única premiação no segmento e tem como missão promover, difundir e aprimorar a utilização de uma das mais modernas e eficazes ferramentas de marketing à disposição das empresas: a promoção comercial, o live marketing, o turismo de negócios e os eventos, elegendo as melhores empresas, profissionais e empreendimentos destes setores no país. Conhecido como O “Oscar dos Eventos”, está na 21ª edição e é o reconhecimento máximo para toda a cadeia produtiva de eventos e turismo nacional.

Há 22 anos no mercado, a Comunicato Eventos Únicos, agência de eventos e comunicação corporativa, especializada em congressos e em projetos para o agronegócio, já tem em sua galeria de troféus, outros doze jacarés do Prêmio Caio, o primeiro foi recebido em 2005.

“O jacaré de ouro simboliza o maior troféu do mundo dos eventos e, esse ano, em meio a todas as adversidades que estamos vivendo, ele chega como reconhecimento do trabalho de um time ÚNICO, que mergulha com tudo nos desafios para entregar as melhores soluções e experiências. Orgulho define nosso sentimento”. Comemorou a diretora e fundadora, Melissa Matteo.

Segundo Melissa, a honraria motiva ainda mais a equipe Comunicato a realizar novos congressos e conferências de porte nacional e internacional ainda mais impactantes para tornar a jornada do cliente completa com tecnologia, networking e gerando novos negócios para o mercado.

