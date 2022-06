Acontece a IX Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá

Dividida em dois dias, apresenta artistas e grupos da cultura local,

feira de empreendedorismo e de trocas

Entre 11 e 12 de junho – às 17h e às 16h, respectivamente – a IX Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá acontece na praça da quadra 28. A programação de dois dias conta com uma pluralidade de vozes condizente com a riqueza cultural da RA: artistas locais, feira de empreendedorismo, feira de trocas, música e teatro.

Como parte da programação, desde 24/05, no canal de Youtube do Território Cultural do Paranoá, vem sendo exibida uma websérie. A produção audiovisual traz, a cada episódio, grupos ou pessoas representativas da amplitude criativa tanto do Paranoá como de outras RAs. O roteiro está dividido em três blocos que apresentam artistas e grupos da cultura popular – Martinha do Coco e banda + convidada JuJu Erê, Coco dos Encantados, Batida do Contorno, A Roda, Orquestra Percussiva do Itapuã Batukenjé, Jambu Trio – da juventude periférica – Zapatta PRN, Negra Cruz, Wild Unlimited Crew, Caleba Brasil, Duo Tifi, Izabelle Prado – e voltados para o público infantil – Déborah Paiva e Teatro Além do Mar.

Martinha e a Mostra

Com nove edições, a Mostra do Paranoá já é parte da história da cidade que conta com uma figura essencial para a composição de sua cena sociocultural: Mestra Martinha do Coco. Atração fixa da programação, é também uma das figuras centrais para a manutenção da mostra, que foi fundada por sua mãe, Dona Zefa. Como o aniversário da mestra também é em junho, as celebrações foram reunidas.

Assim, seus 61 anos serão celebrados nesse fundamental evento que preza, em sua curadoria, pela visibilidade a artistas emergentes, pela consolidação de grupos locais, pela vivência com a comunidade, pela valorização da percussão afrobrasileira, pela cultura da periferia, pela igualdade de gênero, pela luta antirracista, pela preservação do meio ambiente, pela a diversidade e pelos saberes ancestrais. Tudo isso, graças também à ampla visão política da mestra.

Ela, que já foi homenageada na Câmara Legislativa do DF, em 2019, e com a Medalha do Mérito Distrital da Cultura Seu Teodoro em 2022, na reabertura do Museu do Catetinho, conta como será o encontro: “muito hip hop, break, coco, música local, teatro, oportunidades de negócio, de trocas, tudo isso reunido em um lugar maravilhoso que é o Paranoá, essa terra plena de criatividade e trabalho. Convido a todas as pessoas que puderem chegar à praça 28 para apreciar a riqueza de nossa RA. Será maravilhoso comemorar mais um aniversário assim”.

Amanda Almeida, da Roda de Batuqueires Amadores, também fez seu convite: “venham todes, vamos ocupar a praça de Dona Martinha. Quem ficar de fora, perderá uma linda oportunidade de curtir a criatividade de nossa cidade”.

Vínculos comunitários

A Geama Paranoá e Itapoã, Gerência de Atendimento em Meio Aberto, que acompanha adolescentes e jovens em cumprimento das medidas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, também participa como expositora na mostra. A entidade conta sobre o significado dessa participação: “para a Geama é muito importante estar presente num evento como a Mostra da Diversidade Cultural, por ser mais uma maneira de fortalecer vínculos com o território e de contribuir para que o público que acompanhamos possa estar cada vez mais inserido de forma saudável e propositiva na vida social comunitária”.

Serviço: IX Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá.

Rede Social: https://www.instagram.com/territorioparanoa/.

Youtube: https://www.youtube.com/c/Territ%C3%B3rioParano%C3%A1/featured.

Programação:

Sábado – 11/junho

17h – Tropa da Jornada;

18h – A Roda;

19h – Batida do Contorno;

20h – Wild Unlimited Crew;

20h – Zapatta PRN;

21h – Orquestra Percussiva do Itapuã Batukenjé;

21h40 – Caleba Brasil;

22h – Martinha do Coco e banda + convidada JuJu Erê.

Domingo – 12/junho

16h – Déborah Paiva;

17h – Teatro Além do Mar;

18h – Duo Elení Fagundes & Chico Nogueira;

19h – Duo Tifi;

20h – Coco dos Encantados;

21h – Jambu Trio;

Ambos os dias

Feira fértil (de trocas);

Feira de empreendedorismo.