Academia de Letras e Música celebra 46 anos com recital gratuito

Programação tem apresentações de músicos como Sérgio Morais, Jaime Ernst Dias e Lilian Raiol (foto). Evento ocorre na Casa Thomas Jefferson

Um recital comemorativo vai marcar os 46 anos da Academia de Letras e Música do Brasil (Almub). O evento acontece na quarta-feira (19), a partir das 19h30, na Casa Thomas Jefferson, da Asa Sul, com entrada gratuita. Na programação, choro, música clássica internacional e brasileira de diversos períodos.

Entre os músicos que se apresentam estão Sérgio Morais e Jaime Ernst Dias, representantes do Clube do Choro, Lilian Raiol, atual primeiro violino da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, e Kathia Pinheiro, sua antecessora na mesma função.

Também participam do recital comemorativo o violonista Jorge Luis Nunes, os pianistas Édison Sauguellis, Henriqueta Mattos, Dib Franciss, Toninho de Paula e Katia Carvalho, os flautistas Ariadne Paixão e Thales Silva, a cantoras Janette Dornellas, os violoncelistas Augusto Guerra Vicente e Norma Parrot, os violistas Marcio da Costa e Daniel Marques, e o saxofonista Carlos Gontijo.

“Será uma noite muito especial, histórica até, porque pela primeira vez, no decorrer de tantos anos, teremos a oportunidade de nos deliciarmos com a apresentação de um grande número de peças, executadas pelos nossos próprios acadêmicos. A Almub vai escrevendo o seu nome na história e sempre elevando o seu legado nos dois pilares: as Letras e a Música”, destaca Meireluce Fernandes, presidente da academia.

O recital da Almub na Casa Thomas Jefferson faz parte de uma série de eventos realizados pela academia, que no último dia 5 de outubro deu posse a sete novos integrantes. Os músicos que tomaram posse foram Ana Cecília Tavares, Kathia Pinheiro, Paulo Cesar Xavier e Elza Nogueira. Os escritores que passaram a ocupar uma cadeira na Almub foram Luciano Maia, Marcelo Antônio Ceará Serra Azul e Luci Afonso.

A Academia de Letras e Música do Brasil (Almub) foi criada em 23 de outubro de 1976, em Brasília, pela escritora Arlette Pereira da Costa. Seu patrono é Juscelino Kubitschek, que ocupa a Cadeira nº1. A entidade promove, fomenta e divulga a cultura no âmbito das letras e da música, estimulando a visibilidade e o intercâmbio de conhecimento entre os artistas. Atualmente, a Almub conta com 81 integrantes, sendo 39 nas cadeiras de Letras e 42 na área de Música.

Serviço

Recital Comemorativo – 46 anos da Academia de Letras e Música do Brasil (Almub)

Dia: 19 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Casa Thomas Jefferson (706/906 sul)

Entrada gratuita

Classificação Indicativa: Livre