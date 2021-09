A riqueza cultural do continente europeu em um único evento

XVII Semana da Europa oferece uma vasta programação cultural e educacional inteiramente on-line e gratuita

A Semana da Europa é uma grande oportunidade para mergulhar no vasto mundo cultural europeu e sua diversidade, sem sair do Brasil. Por isso, uma semana é muito pouco e, neste ano, o evento que está em sua 17ª edição foi dividido em duas partes no formato totalmente online e gratuito.

O público terá oportunidade, a partir de 20 de setembro, de participar de experiências culturais e lúdicas, como o Seminário de Educação Midiática com a presença de especialistas internacionais, o evento Speak Dating (uma tarde inteira de conversas ao vivo com falantes nativos e minipalestras em vários idiomas). Mostra de Cinema Europeu, além de visitas virtuais a museus e exposições artísticas, cinemateca, bibliotecas e castelos que reúnem uma rica coleção artística.

A realização é da EUNIC Brasília (Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia), presidida este ano pela Embaixada da Itália, e da Delegação da União Europeia no Brasil.

O Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, confirmou o total apoio à missão intercultural da EUNIC no Brasil e no mundo. “Com este evento oferecemos, mais uma vez, oportunidades únicas para o público brasileiro e europeu apreciarem a riqueza e a variedade das culturas europeias”, afirma. “Na UE, nossa diversidade é nossa força, que nos aproxima também dos nossos parceiros internacionais, como o Brasil, em uma enriquecedora experiência de intercâmbio multicultural. Siga-nos nesta jornada intercultural única através de línguas, pessoas, artes e sociedades. Contamos com vocês!”, conclui.

Para Francesco Azzarello, Embaixador da Itália, “o público tem sido receptivo em relação à programação da Semana da Europa, um evento muito aguardado pelo mundo cultural, fruto de uma colaboração apaixonada entre Estados Membros da União Europeia e amigos brasileiros. Queremos continuar melhorando e contamos com a contribuição de todos. A Presidência 2021 da Embaixada da Itália em Brasília agradece e se orgulha de ter contribuído com consideráveis energias e recursos para esta maravilhosa aventura”.

No contexto da Semana da Europa, a Embaixada da Eslovênia em Brasília apresentará os resultados do concurso de artes gráficas do projeto “Europe Readr”. O projeto, cofinanciado pela EUNIC Global e realizado pela Eslovênia em parceria com a Delegação da União Europeia, Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal e República Tcheca, oferecerá representações de 27 marcos da cidade de Brasília inspirados em diferentes visões do “Futuro do Viver”, juntamente com 27 obras da literatura europeia contemporânea apresentadas na plataforma Europe Readr.: https://europereadr.eu/en/

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Seminário Internacional de Educação Midiática

Data: 21 e 22 de setembro

O Seminário Internacional “Educação Midiática e o Combate à Desinformação – O Papel da Arte” promoverá dois dias de palestras com especialistas brasileiros e europeus em Alfabetização Midiática e Informacional.

O evento será aberto ao público e acontecerá de forma totalmente on-line e gratuita. O objetivo é mostrar a importância de se lidar de forma crítica, consciente, criativa, transformadora, ética com as diversas informações que produzimos e recebemos da mídia e das redes no contexto de desinformação (“fake news”) e infodemia que vivemos.

A transmissão será pelo canal do YouTube da Semana da Europa.

Tours Virtuais

Data: A partir de 20 de setembro

Para quem deseja conhecer os atrativos culturais dos países da União Europeia, a Semana da Europa disponibilizará como parte de sua programação, uma lista repleta de atividades que poderão ser realizadas virtualmente como visitas a museus e exposições, bibliotecas, castelos, entre outros. As visitas virtuais estarão disponíveis a partir de 20 de setembro e poderão ser acessadas pelo site da Semana da Europa de forma totalmente on-line e gratuita.

Speak Dating/ Dia Europeu das Línguas

Data: 25 de setembro, das 15h às 18h

“Speak Dating” são estações nas quais os participantes têm a possibilidade de entrar em contato com diversos idiomas e painéis sobre cultura, turismo e oportunidades de estudo e trabalho em países europeus. O público conhecerá mais sobre os idiomas: alemão, espanhol, finlandês, francês, irlandês, italiano, neerlandês, polonês e tcheco, entre outros – através de conversas breves com falantes nativos via Zoom. Os links para cada sala estarão à disposição em uma sala central de atendimento disponível a sessão inteira. As salas estarão disponíveis no site da Semana da Europa.

Mostra de Cinema Europeu

Data: 1º a 8 de outubro

A já tradicional Mostra do Cinema Europeu será realizada entre os dias 1º e 8 de outubro, com filmes premiados em diversos festivais europeus. O público poderá assistir a uma rica seleção de filmes entre dramas, comédias, romances e documentários, que estarão disponíveis de forma totalmente on-line gratuita para exibição durante este período. A programação completa estará em breve disponível no site da Semana da Europa e os filmes poderão ser visualizados na plataforma https://www.festivalscope.com/.

EUNIC no Brasil e no mundo

A Semana da Europa no Brasil começou em 2005, como um projeto que reunia Aliança Francesa, Cultura Inglesa e Goethe-Zentrum Brasília. Atualmente, é organizada pela EUNIC Brasília, que representa os estados membros da União Europeia e a Delegação da UE, com a participação de dezenas de parceiros locais e internacionais.

A EUNIC é uma plataforma global que reúne os 27 países membros da UE em mais de 100 países do mundo através de uma rede de 132 “clusters”, juntando as experiências dos países membros, dos países associados e dos parceiros locais.

No caso da EUNIC Brasil, os integrantes estão reunidos em clusters, grupos locais de instituições que promovem o aprendizado de idiomas, o diálogo intercultural e desenvolvimento local. Existem hoje seis clusters no país – Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre.

Em Brasília, a EUNIC é presidida, em 2021, pela Embaixada da Itália, cabendo as duas vice-presidências à Alemanha (Goethe-Zentrum Brasília) e a Portugal (Camões – Centro Cultural Português em Brasília).