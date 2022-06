A.M.A – Adoção. Música. Arte acontece neste sábado, 11 de junho

Evento promove feira de adoção de animais, programação cultural e mercado criativo

Neste sábado, dia 11 de junho, de meio-dia às 18 horas, acontece a terceira edição do A.M.A – Adoção. Música. Arte. O evento promove uma feira de adoção de animais resgatados pela ONG Eu Amo Eu Cuido, além de programação cultural e mercado criativo com marcas locais de vestuário, artigos de decoração, cosméticos veganos e muito mais. O encontro será na 702 Norte, no Treze Tipo Um café e Desapeguei Bonito.

O evento conta com um line-up de renomados artistas da cidade: DJ Paula Torelly, que se apresentará junto com a saxofonista Pina, as DJs Savana e Golmia, a cantora de brasilidades Asú e a banda de jazz e bossa nova Bambujaiss. Ainda, mercado criativo com arte, moda e beleza e os animais disponíveis para adoção. A classificação é livre. Mais informações: @ama.bsb

A.M.A

11 de junho – 12h às 18h

702 Norte

@ama.bsb