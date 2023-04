A humorista Bruna Louise abre sessão extra para seu show em Brasília “BURN OUT”

Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homens, Bruna construiu seu próprio espaço.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante.

E o trabalho não para. Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Video e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo, disponível para todo o planeta, o Especial Demolição.

Com seus números expressivos, mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Louise se consagrou como um dos maiores nomes do stand up nacional.

BURN OUT

Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história pra contar e, como sempre, a galera vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!

Programe-se:

BRUNA LOUISE em “BURN OUT”.

Local: Teatro UNIP – 913 Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 13.05 (Sábado)

Sessões: 20h e 22h

Link para compra: https://linktr.ee/belugaeventos

www.ingressodigital.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ponto de venda (sem taxa): Viva Paleteria do Liberty Mall

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: (61) 99212.9500 ou (61) 98109.9080

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE