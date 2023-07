A diversidade no palco do ‘O Maior São João do Cerrado’

15ª edição acontece nos dias 18, 19 e 20 de agosto

A maior festa junina fora de época do Brasil já tem data para acontecer. De 18 a 20 de agosto, Ceilândia, como sempre, será palco da 15ª edição do O Maior São João do Cerrado. Neste ano, a festa terá como foco a diversidade. Além da celebração dos 15 anos do São João, o evento abre suas portas para comemorar os 50 anos do Hip Hop, gênero que inseriu Ceilândia no cenário musical nacional e, assim como o forró, está no DNA de seus moradores.

O palco principal reunirá artistas consagrados como Frank Aguiar, Márcia Fellipe, Os Gonzagas, Maskavo, Viela 17 e Nego Rainner. Músicos que dividirão espaço com talentos locais, representados por Luka – o poeta do pizeiro, Rick e Rangel e Atitude Feminina. O público também poderá esquentar as noites frias de agosto nas ilhas de forró, no mais autêntico “bate coxa”.

A arena onde acontece O Maior São João do Cerrado está localizada ao lado do Estádio Abadião, na QNN 12 de Ceilândia Sul. Ao todo, são 60 mil m² de área, distribuídas entre palco, ilhas de forró, Vila Borburema, parque de diversões, circo, coreto, praça de alimentação e estacionamento. A estrutura fica a poucos metros da estação Ceilândia Centro do metrô.

De acordo com a idealizadora e diretora artística do evento, Edilane Oliveira, o evento é uma celebração da arte e da alegria. “O Maior São João do Cerrado é um grande palco da cultura popular em pleno Planalto Central, inteiramente voltado às famílias brasilienses”, explica.

O evento

Criado em 2007, O Maior São João do Cerrado consolidou-se como a maior festa junina fora de época do país e a terceira maior do Brasil, atrás apenas das tradicionais festas de Campina Grande (PB) e de Caruaru (PE). O evento já nasceu grande e desde a sua estreia já reuniu 3,9 milhões de pessoas, em 60 dias de muita música, cultura e diversão.

Em suas 14 edições, 25 mil artistas contratados já passaram pelo festival. São cantores, músicos, atores, bailarinos e artistas plásticos. Tudo isso, embalado ao som de 1.620 horas de música.

Desde o seu premiê, O Maior São João do Cerrado só parou suas atividades em três ocasiões: 2017, quando foi convidado para representar o Brasil em turnê pela Europa; 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de covid-19.

Ingresso solidário

Como forma de democratizar o acesso à cultura, mas sem abrir mão de colaborar com o fortalecimento das ações de amparo aos mais necessitados, O Maior São João do Cerrado possui o Ingresso Solidário, com o valor simbólico de R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), que nessa edição será doado a Creche Guerreiros da Alegria, na Estrutural.

Serviço | O Maior São João do Cerrado

Data: 18, 19 e 20 de agosto

Hora: 18h – abertura dos portões

Ingresso solidário: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia)