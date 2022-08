“A Bela e a Fera – On Ice” faz estreia nacional em Brasília

A superprodução e adaptação musical de “A Bela e a Fera”, em sua primeira versão nacional no gelo, estreia em outubro

O espetáculo “A Bela e a Fera – On Ice” traz a Brasília uma megaestrutura imersiva para embarcar a plateia em um dos contos de fadas mais clássicos da história da literatura mundial em formato de musical sob o gelo, cantado ao vivo. O evento acontece no sábado, 8 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão disponíveis no site da bilheteria digital.

Concebido pela Palavra & Som Entretenimento e produzido na capital federal pela Oh! Artes, a superprodução inédita no país, traz um show de efeitos especiais, sensações em 4D, ilusionismo e mais de 60 figurinos. Além, é claro, da pista de gelo no palco, onde 20 patinadores, atores e cantores cantam canções famosas do conto conhecidas por várias gerações. Seguindo a linha family show, o musical promete encantar todas as idades, com recursos tecnológicos de ponta para que a plateia se sinta dentro do show.

Serviço

A Bela e a Fera – On Ice

Data: 8 de outubro (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 15h30

Ingressos a partir de R$ 70 no site da bilheteria digital

Classificação indicativa: Livre