A 5ª edição da Expojud vai abordar Direito, Tecnologia e Inovação

A 5ª edição do Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o ecossistema de Justiça da Expojud vai debater a tecnologia e inovação na Justiça. O objetivo é consolidar a importância da educação tecnológica para o futuro das profissões jurídicas. O evento é gratuito e acontecerá de 5 a 7 de outubro.

Com o objetivo de consolidar a importância da educação tecnológica para o futuro das profissões jurídicas, a 5ª edição do Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o ecossistema de Justiça da Expojud vai debater sobre tecnologia e inovação na Justiça atual. O evento é online, gratuito, e acontece de 5 a 7 de outubro.

Durante a programação, especialistas abordarão novas técnicas e ferramentas que podem ser aplicadas às instituições de Justiça e como é possível transformar hábitos e rotinas. Dentre eles, estão Conrado Schlochauer, Dora Kaufman, Gil Giardelli e Tiago Mattos.

As palestras acontecerão sempre das 8h30 às 18h. A inscrição no 5ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça pode ser realizada em https://www.expojud.com/, até o dia 04/10. Mais informações podem ser obtidas em [email protected]

Premiação – Nesta edição, será realizada a entrega do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. O prêmio reconhece iniciativas inovadoras no Ecossistema de Justiça e as soluções criadas para o enfrentamento à Covid-19.

A premiação vai destacar iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade em seis categorias: i) Inovação Tecnológica, ii) Inovação na Gestão, iii) Enfrentamento da Crise, iv) Laboratórios de Inovação, v) Liderança Exponencial, e vi) Executivo de TI Inovador.