6º São João do Guará divulga os quatro dias de arrasta pé em 2023

Uma das maiores festas juninas do DF ocorre no fim de junho com a expectativa de mais de 40 mil pessoas

De 22 a 25 de junho. Anote essas datas, pois o São João do Guará confirmou sua sexta edição para esses dias. Com muito forró, quadrilhas juninas, comidas típicas, parque de diversões e muito mais, a festa é conhecida como uma das maiores de todo os Distrito Federal. No ano passado, após dois anos de pandemia, cerca de 40 mil pessoas passaram ao longo de quatro dias de evento. “Em 2023, queremos que seja ainda maior”, comenta Mayara Franco, uma das organizadoras da festividade.

O planejamento para a edição deste ano começou pouco tempo depois do fim da festa de 2022. “É fundamental começar a pensar imediatamente o São João seguinte, pois a gente já tem em mente o que precisa melhorar para fazer algo ainda maior e cada vez melhor”, explica Mayara.

A maior parte das bandas e das quadrilhas, que são os dois pontos altos da celebração, estão praticamente confirmadas. Porém, a organização faz mistério, pois pretende trazer algumas surpresas para os visitantes. Sabe-se que o tradicional parque de diversões está garantido para fazer a alegria de crianças e adultos.

O quadradão da entrequadra 19/34, ao lado do edifício Consei no Guará 2, transformou-se no tradicional endereço do arrasta pé guaranese. “Esse evento superou as barreiras do Guará, mostrando que todos os brasilienses e turistas são extremamente bem-vindos”, frisa Mayara.

Festa da superação

No ano passado, dias antes do início da quinta edição, uma escultura de quase 4 metros de Lampião foi furtada. Porém, o que parecia impossível, aconteceu. Não, o ‘Rei do Cangaço original’ não apareceu; mas um novinho chegou em tempo.

Até hoje, houve poucas informações acerca do sumiço do boneco e nenhuma delas concreta de fato. “Registramos a ocorrência na delegacia, mas nada foi desvendado. Suspeitamos que fizeram isso por maldade, mas a maldade jamais prevalecerá”, enfatiza a organizadora.

Para este ano, ela promete uma verdadeira imersão na cultura nordestina. De acordo com a equipe responsável, o local vai virar um pedaço do Sertão.

Serviço

6º São João do Guará

22, 23, 24 e 25 de junho

Entrequadra 19/34, ao lado do edifício Consei – Guará 2

Ingressos: a serem divulgados

Classificação indicativa: livre

@saojoaodoguara, no Instagram