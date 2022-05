6ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos oferece mais de 150 mil oportunidades

Promovida pela Estácio, a feira começa nesta terça-feira (24), com ofertas de vagas em grandes empresas como Amazon, Sony Music, Globo e IBM, com oportunidades presenciais, híbridas ou até mesmo remotas. Evento vai até quinta-feira (26)

A partir desta terça-feira (24), pessoas de todo o Brasil poderão participar gratuitamente da 6ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. Durante a realização do evento, serão ofertadas mais de 150 mil vagas em grandes companhias de todo o País, com oportunidades presenciais, híbridas ou até mesmo remotas, além de oportunidades com e sem exigência de diploma.

Alunos, ex-alunos, estudantes de todas as partes do país – mesmo sendo de outras instituições – e profissionais que buscam recolocação ou até mesmo quem deseja ficar antenado com as tendências do mercado de trabalho vão concorrer a uma das vagas de empregos ou estágios. Para participar da feira basta acessar o link: https://www.carreirasedu.com.br/feiradeestagio. O evento vai até quinta-feira (26).

“Nesta edição, queremos encorajar os nossos alunos e os demais candidatos, mostrando que é possível vencer as adversidades do mercado e que existem sim vagas e oportunidades de estágios e empregos. Durante a feira, será possível conversar com o RH de mais de 50 empresas e também assistir às 12 lives, que darão ferramentas para que os participantes possam se preparar para os processos seletivos. O grande destaque são as áreas de TI e saúde, que estão com muitas vagas abertas”, destaca Fernanda Vio, gerente nacional de Carreiras e Parcerias da Estácio.

Durante 72 horas, os participantes poderão se candidatar às vagas em uma plataforma de oportunidades profissionais que já conta com as empresas Amazon, Sony Music, CIEE, Globo, Infojobs, IBM, Americanas, Ambev, Banco Santander, Mc Donald’s, UnitedHealth Group, Unimed, DASA, NotreDame Intermédica, TOTVS, entre outras. A programação conta com temas relevantes em todas as áreas do conhecimento como: o impacto das tecnologias nas carreiras, autodesenvolvimento, diversidade e inclusão, e empreendedorismo, dentre outros. Ainda será possível ficar por dentro das tendências em processo seletivo on-line e conhecer as carreiras que estão em evidência em 2022.

Além da oportunidade de se candidatar a vagas de estágios e empregos efetivos, a feira virtual também vai oferecer aos estudantes a oportunidade de conversar com profissionais das áreas de RH das empresas participantes. Durante o bate-papo, eles vão conhecer mais detalhes destas companhias, como a cultura e os desafios para os próximos anos. Um dos diferenciais do mercado será a consolidação de modelos híbridos de trabalho. A especialista afirma que embora a pandemia tenha acelerado a utilização da tecnologia ainda existem muitos candidatos que não estão preparados para os modelos não presenciais.

Para Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG e vice-reitora de Cultura da Estácio, a feira é a oportunidade ideal para aumentar as chances individuais no mercado de trabalho. “A iniciativa fará com que cada participante aumente sua network com as grandes organizações – companhias nacionais e multinacionais – e que possa conferir as tendências e inovações em suas áreas de atuação”, comenta.

Com 12 estandes, painéis e mais de 50 empresas participantes, a programação da 6ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio promete superar as expectativas em relação ao ano anterior, auxiliando milhares de pessoas a potencializar a carreira e obter uma vaga.

Serviço

6ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio

Quando: terça a quinta-feira, 26 a 26 de maio Para mais informações e acesso a feira: https://www.carreirasedu.com.br/feiradeestagio