5G wekeend terá primeiro hackthon brasileiro sobre nova tecnologia

Será realizado entre os dias 16 e 18 de setembro o 5G wekkend, promovido pela GIANT Inovação, que contará com o primeiro hackthon brasileiro sobre a tecnologia. O evento acontecerá no Biotic, Parque Tecnológico de Brasília, e será gratuito.

As novas oportunidades de negócios, as tendências de mercado e as experiências de transformação fazem parte dos temas do ‘5G Weekend’. A expectativa dos organizadores é receber mais de mil visitantes durante os três dias. Além dos palestrantes, o evento reunirá mais 100 empresas e contará com uma área de estandes com a presença de startups e de negócios inovadores. E quem não puder comparecer presencialmente, a organização disponibilizará transmissão ao vivo.

5G

Brasília foi a primeira cidade no país a disponibilizar a tecnologia 5G no país, atualmente, a Agência Nacional de Telecomunicações já autorizou a ativação da nova rede em doze capitais brasileiras e de acordo com o Conselho Diretor da Anatel a data limite para liberação do uso do 5G na faixa de 3,5 GHz deverá acontecer até o dia 28 de outubro de 2022 nas demais capitais.

Conecte-se com o Futuro

A GIANT Inovação convidou mais de 20 especialistas para conversar sobre os potenciais do 5G e como a novidade poderá mudar a rotina das pessoas, além do surgimento de soluções inovadoras para os negócios.

Primeiro Hackathon 5G do Brasil

Dentro da programação do evento, acontecerá o ‘5G Weekend Hackathon – Let´s Hack the Future’. A maratona de inovação de 48 horas contará com um ambiente de teste de 5G interno, como também mentoria e equipamentos à disposição dos participantes, que serão desafiados a criar o futuro.

A participação na maratona é gratuita. Após a inscrição, o candidato receberá as regras do hackathon, a organização destaca que a pré-inscrição não garante a participação no evento.

As equipes terão de 2 a 5 participantes, e os times podem ser formados antes da maratona. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, independente da formação ou área de atuação, segundo as regras, é preciso apenas ser residente no país. Os temas dos desafios serão divulgados posteriormente e serão encaminhados por e-mail aos pré-inscritos.

A GIANT Inovação formará uma comissão julgadora e caberá a ela selecionar os três melhores projetos desenvolvidos durante o hackathon. Apenas os projetos concluídos serão selecionados e julgados pela banca.

Os interessados podem realizar a pré-inscrição pelo link: https://www.giantday.com.br/hackathon5g

AMCHAM Talks

A Câmara Americana de Comércio, a AMCHAM, também marca presença no ‘5G weekend’ e realizará mais uma edição do AMCHAM Talks, que reunirá especialistas de diversos setores para debater oportunidades de negócio.

Área de Estandes

Os visitantes do ‘5G Weekend’ ainda terão a oportunidade de ver de perto as soluções do novo universo, isto porque a organização dedicou um espaço de exposição no evento. A Área de Estandes do ‘5G Weekend’ é voltada para empresas, startups e atores do ecossistema de inovação que já estão desenvolvendo soluções com a nova tecnologia.