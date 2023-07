4° Campeonato Distrital de Muay Thai acontece neste sábado (29)

O Distrithai será realizado das 13h às 22h, no JK Shopping

O JK Shopping recebe, neste sábado (29), a 4ª edição do Campeonato Distrital de Muay Thai, conhecido como Distrithai. O evento será realizado das 13h às 22h, no estacionamento L1. A entrada é gratuita, mas os interessados podem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível.

O Distrithai tem como objetivo fortalecer e divulgar a modalidade e também reunir os melhores atletas de vários estados do país em um ringue repleto de emoção e grandes momentos. A previsão é de que aconteçam entre 35 a 45 lutas de atletas iniciantes, amadores e semi profissionais.

A organização do evento é da Federação do Distrito Federal de Muay Thai. A entidade promove eventos e projetos sociais e credencia equipes para fortalecimento da modalidade.

Serviço

Campeonato Distrital de Muay Thai – Distrithai

Sábado, 29 de junho

Das 13h às 22h

Estacionamento L1 do JK Shopping – QNM 34, área especial 01, Taguatinga-DF

Entrada: Gratuita. Interessados podem contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível