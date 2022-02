3ª Edição do Movimento Cultural BsBattle

Acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, a 3ª edição do BSBattle- Blessed Soul Battle, na Academia Real Dance no Recanto das Emas.

O evento é patrocinado pelo FAC (Fundo de Apoio à Cultura do GDF) e tem apoio da SECEC-Secretaria de Economia Criativa do DF.

O BSBattle é uma celebração à cultura hip hop e contará com a participação de bboys e bgirls do DF e entorno, amadores, profissionais e também a comunidade da região em dois dias de apresentalções e batalhas de dança entre os participantes. Modalidades breaking, Hip-Hop dance Individual, seven to smoke, 2×2 e também workshops de bboying, locking, Hip-Hop dance e House ministrados por oficineiros profissionais, para os alunos da CE 111 e 113 acontecerão durante toda a semana no CEU das Artes do Recanto das Emas.

As aulas serão ministradas pelos @bboysamuka -breaking; @jeankesley_ Hip Hop dance e @willockingdfzulu89 Locking

Para Samuel Henrique, bboy e criador do projeto a importância do movimento hip hop e eventos como o BsBattle é o fortalecimento da cena e o resgate dos jovens de periferia e a inclusão social.

“A cultura hip hop é inclusiva, ensina e educa muita gente. Inúmeros jovens foram salvos através do dança e do grafitti. Eu tinha 11 anos de idade quando tive que amputar minha perna e foi através do breaking com a crew da DF Zulu Breakers que descobri o meu caminho de superação”.

PROGRAMAÇÃO

Dia 12/02 (sábado), das 13h às 20h

Das 13h às 14h30-Inscrições para os competidores profissionais e amadores

Às 15h- Apresentações de grupos locais, batalhas de Hip-Hop dance e Breaking,

Dia 13/02 das 14h às 20h – Finais das batalhas amistosas de Breaking e Hip-Hop dance.

Serviço:

3ª BSBattle-Blessed Soul Battle

Dias 12 e 13/02 (sábado), das 13h às 20h e (domingo) das 14h às 20h

Local: Academia Real Dance– Q301 lote 24 sala 02 sobreloja-Recanto das Emas

Entrada Franca.

* O acesso ao evento será mediante à apresentação da carteira de vacinação e ou app do SUS

** Uso de máscara obrigatório durante todo o evento.

Informações: Instagram @bsbattleoficial

